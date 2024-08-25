Взорвалась консервация? 7 частых ошибок, которые делают все

Когда месяцы были потрачены на работу в огороде и сбор урожая, а консервация с драгоценными помидорами или огурцами взорвалась - это катастрофа. Какие очень распространенные ошибки совершают все, кто потом горюет над испорченными закрутками?
РБК-Украина (проект Styler) предупреждает, чего следует избегать при консервации, если вы хотите хранить свои закрутки долго.
Качество овощей и фруктов для консервации имеет решающее значение. Не следует брать продукты со следами порчи, ведь даже после термической обработки в них могут остаться опасные микотоксины.
Эти вещества способны вызвать серьезные заболевания, поэтому следует тщательно отбирать только свежие, без дефектов плоды. Это залог безопасности и длительное хранение консервации.
Стерилизация банок и крышек - это обязательное условие успешной консервации. Даже незначительные остатки бактерий в банках могут привести к порче продуктов и даже к развитию ботулизма.
Следует помнить, что прогревание банок и крышек должно длиться не менее 15 минут. Это позволит уничтожить все нежелательные микроорганизмы и обеспечить продолжительное хранение.
Скорость и невнимательность при заливке горячего маринада могут привести к взрыву банки. Это происходит из-за резкого перепада температур или неправильного наклона банки.
Во избежание таких ситуаций важно использовать соответствующие инструменты и быть осторожным при разливе горячих жидкостей. Лучше потратить немного больше времени, но обеспечить безопасность процесса.
Если банка закрыта не полностью герметично, это почти гарантированно приведет к порче продуктов. Даже микроскопическое отверстие в крышке может стать входными воротами для микробов.
Причинами могут быть плохо закрученные крышки, повреждение резинового уплотнителя или износ закаточной машинки. Следует проверять каждую крышку перед закрытием и быть уверенным в ее исправности.
Выбор крышек для консервации - важный шаг, влияющий на сохранение продуктов. К примеру, полиэтиленовые крышки подходят только для хранения в холодных условиях, а металлические можно использовать при комнатной температуре.
Если крышки старые, резиновые уплотнители могут утратить упругость, что приведет к нарушению герметичности. Следует использовать новые крышки и прокипятить их перед использованием.
Даже после закрытия банок важно провести финальную стерилизацию. Этот процесс помогает уничтожить возможные остаточные бактерии и обеспечить надежное хранение.
Для этого банки с консервацией следует прокипятить в большой кастрюле с горячей водой. Такой подход помогает избежать нежелательного брожения и порчи продуктов в будущем.
После завершения процесса консервации продукты нуждаются в правильных условиях хранения. Консервацию нельзя хранить в тепле или на свету, поскольку это приводит к ухудшению вкусовых и питательных качеств.
Оптимальная температура хранения для плодоовощных консервов - 10-15°C, а для варенья - не ниже 15°C. Также важно помнить о сроках хранения: чем быстрее продукты потребляются в пищу, тем лучше.
Раньше мы писали, где и как следует хранить консервацию, чтобы избежать ботулизма.
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При написании материала использовались следующие источники: издания BBC Good Food, Spruce Eats, Women's Weekly Food.