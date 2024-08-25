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Взорвалась консервация? 7 частых ошибок, которые делают все

Чтобы избежать взрывов закруток, читайте эти советы (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Когда месяцы были потрачены на работу в огороде и сбор урожая, а консервация с драгоценными помидорами или огурцами взорвалась - это катастрофа. Какие очень распространенные ошибки совершают все, кто потом горюет над испорченными закрутками?

РБК-Украина (проект Styler) предупреждает, чего следует избегать при консервации, если вы хотите хранить свои закрутки долго.

Использование некачественных продуктов

Качество овощей и фруктов для консервации имеет решающее значение. Не следует брать продукты со следами порчи, ведь даже после термической обработки в них могут остаться опасные микотоксины.

Эти вещества способны вызвать серьезные заболевания, поэтому следует тщательно отбирать только свежие, без дефектов плоды. Это залог безопасности и длительное хранение консервации.

Все содержание консервации должно быть отборным (фото: Freepik.com)

Недостаточная стерилизация

Стерилизация банок и крышек - это обязательное условие успешной консервации. Даже незначительные остатки бактерий в банках могут привести к порче продуктов и даже к развитию ботулизма.

Следует помнить, что прогревание банок и крышек должно длиться не менее 15 минут. Это позволит уничтожить все нежелательные микроорганизмы и обеспечить продолжительное хранение.

Поспешность и невнимательность

Скорость и невнимательность при заливке горячего маринада могут привести к взрыву банки. Это происходит из-за резкого перепада температур или неправильного наклона банки.

Во избежание таких ситуаций важно использовать соответствующие инструменты и быть осторожным при разливе горячих жидкостей. Лучше потратить немного больше времени, но обеспечить безопасность процесса.

Неполная герметизация

Если банка закрыта не полностью герметично, это почти гарантированно приведет к порче продуктов. Даже микроскопическое отверстие в крышке может стать входными воротами для микробов.

Причинами могут быть плохо закрученные крышки, повреждение резинового уплотнителя или износ закаточной машинки. Следует проверять каждую крышку перед закрытием и быть уверенным в ее исправности.

Использование неправильных крышек

Выбор крышек для консервации - важный шаг, влияющий на сохранение продуктов. К примеру, полиэтиленовые крышки подходят только для хранения в холодных условиях, а металлические можно использовать при комнатной температуре.

Если крышки старые, резиновые уплотнители могут утратить упругость, что приведет к нарушению герметичности. Следует использовать новые крышки и прокипятить их перед использованием.

Крышки должны быть новые и целые, без ржавчины (фото: Pixabay.com)

Отсутствие финальной стерилизации

Даже после закрытия банок важно провести финальную стерилизацию. Этот процесс помогает уничтожить возможные остаточные бактерии и обеспечить надежное хранение.

Для этого банки с консервацией следует прокипятить в большой кастрюле с горячей водой. Такой подход помогает избежать нежелательного брожения и порчи продуктов в будущем.

Неправильное хранение

После завершения процесса консервации продукты нуждаются в правильных условиях хранения. Консервацию нельзя хранить в тепле или на свету, поскольку это приводит к ухудшению вкусовых и питательных качеств.

Оптимальная температура хранения для плодоовощных консервов - 10-15°C, а для варенья - не ниже 15°C. Также важно помнить о сроках хранения: чем быстрее продукты потребляются в пищу, тем лучше.

Конечно, на солнечном свете хранить закрутки запрещено (фото: Pixabay.com)

Раньше мы писали, где и как следует хранить консервацию, чтобы избежать ботулизма.

Читайте также о 2 способах приготовить консервированные баклажаны в остром соусе.

При написании материала использовались следующие источники: издания BBC Good Food, Spruce Eats, Women's Weekly Food.

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