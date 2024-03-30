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Вибухи у Києві налякали містян. Їхня причина обурила усіх (відео)

Що сталося у столиці (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ввечері 30 березня мешканців Києва перелякали раптові звуки вибухів, які пролунали на правому березі. Як виявилося, загрози вони не несли, хоча й були вкрай недоречними на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Що сталося у Києві та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання новини було використано джерела: Telegram-канали "Реальний Київ", "Київ INFO", "Киевский движ".

У Києві чули вибухи

Так, ввечері мешканці столиці почали повідомляти у мережі про те, що вони чули дивні вибухи. Як виявилося згодом, невідомі вирішили влаштувати салют. Навіть попри те, що в країні триває повномасштабна війна і заборону на салюти ніхто не скасував, комусь захотілося влаштувати свято зі "спецефектами".

"Вибухи на Печерську - це якісь хворі запустили салют", - прокоментували ситуацію в одному з місцевих Telegram-каналів.

До того ж повідомлялося, що звуки вибухів було чути біля станції метро "Видубичі".

 

Як реагує мережа

Причина вибухів обурила користувачів. У коментарях вони пишуть:

  • "Мало ракет? Дуже весело комусь?"
  • "Але ж це заборонено!"
  • "Це не невідомі, це р*шисти, таких треба саджати"
  • "Чекаємо на вибачення"
  • "Думаю, що вже і не такі невідомі... Простий смертний того не зробить, а от мажор запросто".

Заборона салютів - що варто пам'ятати 

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в Україні запрацював закон про заборону салютів та петард. На порушників, які вирішать "погратися" салютами, феєрверками та петардами чекатимуть покарання  як адміністративного, так і кримінального характеру.

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