Вибухи у Києві налякали містян. Їхня причина обурила усіх (відео)

Ввечері 30 березня мешканців Києва перелякали раптові звуки вибухів, які пролунали на правому березі. Як виявилося, загрози вони не несли, хоча й були вкрай недоречними на тлі повномасштабної війни РФ проти України.
Що сталося у Києві та як на це реагує мережа, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання новини було використано джерела: Telegram-канали "Реальний Київ", "Київ INFO", "Киевский движ".
Так, ввечері мешканці столиці почали повідомляти у мережі про те, що вони чули дивні вибухи. Як виявилося згодом, невідомі вирішили влаштувати салют. Навіть попри те, що в країні триває повномасштабна війна і заборону на салюти ніхто не скасував, комусь захотілося влаштувати свято зі "спецефектами".
"Вибухи на Печерську - це якісь хворі запустили салют", - прокоментували ситуацію в одному з місцевих Telegram-каналів.
До того ж повідомлялося, що звуки вибухів було чути біля станції метро "Видубичі".
Причина вибухів обурила користувачів. У коментарях вони пишуть:
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в Україні запрацював закон про заборону салютів та петард. На порушників, які вирішать "погратися" салютами, феєрверками та петардами чекатимуть покарання як адміністративного, так і кримінального характеру.
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