Вибухи у Києві налякали містян. Їхня причина обурила усіх (відео)

У Києві чули вибухи

Так, ввечері мешканці столиці почали повідомляти у мережі про те, що вони чули дивні вибухи. Як виявилося згодом, невідомі вирішили влаштувати салют. Навіть попри те, що в країні триває повномасштабна війна і заборону на салюти ніхто не скасував, комусь захотілося влаштувати свято зі "спецефектами".

"Вибухи на Печерську - це якісь хворі запустили салют", - прокоментували ситуацію в одному з місцевих Telegram-каналів.

До того ж повідомлялося, що звуки вибухів було чути біля станції метро "Видубичі".

Як реагує мережа

Причина вибухів обурила користувачів. У коментарях вони пишуть:

"Мало ракет? Дуже весело комусь?"

"Але ж це заборонено!"

"Це не невідомі, це р*шисти, таких треба саджати"

"Чекаємо на вибачення"

"Думаю, що вже і не такі невідомі... Простий смертний того не зробить, а от мажор запросто".

Заборона салютів - що варто пам'ятати

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року в Україні запрацював закон про заборону салютів та петард. На порушників, які вирішать "погратися" салютами, феєрверками та петардами чекатимуть покарання як адміністративного, так і кримінального характеру.