Взрывы в Киеве испугали горожан. Их причина возмутила всех (видео)

Вечером 30 марта жителей Киева испугали внезапные звуки раздавшихся на правом берегу взрывов. Как оказалось, угрозы они не несли, хотя и были очень неуместны на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.
Что произошло в Киеве и как на это реагирует сеть, говорит РБК-Украина (проект Styler).
При написании новости были использованы источники: Telegram-каналы "Реальний Київ", "Київ INFO", "Киевский движ".
Вечером жители столицы начали сообщать в сети о том, что они слышали странные взрывы. Как оказалось позже, неизвестные решили устроить салют. Даже несмотря на то, что в стране идет полномасштабная война и запрет на салюты никто не отменил, кому-то захотелось устроить праздник со "спецефектами".
"Взрывы на Печерске - это какие-то больные запустили салют", - прокомментировали ситуацию в одном из местных Telegram-каналов.
К тому же сообщалось, что звуки взрывов были слышны у станции метро "Выдубичи".
Причина взрывов возмутила пользователей. В комментариях они пишут:
Напомним, 6 ноября 2023 года в Украине заработал закон о запрете салютов и петард . Нарушителей, которые решат "поиграть" салютами, фейерверками и петардами, будут ждать наказания как административного, так и уголовного характера.
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