Корабель Маска Starship зруйнувався вдруге поспіль

Космічний корабель Starship компанії SpaceX вийшов з-під контролю і зруйнувався під час восьмого випробувального польоту. Це стало ще однією невдачею для компанії мільярдера Ілона Маска менш ніж через два місяці після того, як її остання місія завершилася вибухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, через кілька хвилин після старту в четвер, з півдня Техасу, дві частини ракети розділилися, як і планувалося. Потім надважкий прискорювач повернувся на землю, де його в повітрі спіймали так звані "гігантські механічні руки" пускової вежі.

Однак, приблизно через 8 хвилин після початку польоту, корабель Starship почав перекидатися дорогою в космос, і в кінцевому підсумку центр управління польотом втратив зв'язок з об'єктом.

У той час як Starship запустив усі шість двигунів Raptor, як і планувалося, деякі двигуни почали давати збої до того, як двигуни повинні були відключитися, сказав один із ведучих трансляції SpaceX. У цей момент Starship почав виходити з-під контролю.

Пізніше компанія опублікувала заяву на соцмережі X, в якій йшлося про те, що корабель Starship розвалився, і що компанія працює з представниками служби безпеки.

Далі Командний центр системи управління повітряним рухом Федерального управління цивільної авіації (FAA) випустив автоматичне попередження, повідомивши операторів про уламки, що падають. Агентство також запровадило заборону на вильоти ("ground stop") в деяких аеропортах Флориди через космічне сміття, яку пізніше було знято.

FAA повідомило в заяві електронною поштою, що на короткий час уповільнило рух літаків за межами зони падіння уламків. Агентство вимагатиме від SpaceX провести розслідування інциденту, як це зазвичай відбувається в разі вибуху.

Очевидці опублікували в X відео з уламками, що падають, біля Багамських островів і Домініканської Республіки.

Цей політ став другим поспіль запуском Starship, який був перерваний приблизно на восьмій хвилині. Компанія планувала протестувати низку оновлень, включно зі здатністю Starship виводити супутники в космос - це мало статися ще минулого разу, але політ було достроково завершено.

Крім того, під час цього польоту SpaceX планувала випробувати кілька інших оновлень, включно з міцнішими закрилками, які ракета використовує для управління в атмосфері, а також поліпшеними системами навігації та рухової установки.