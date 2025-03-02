Tesla опинилася в центрі протестів через роль Маска в реформах Трампа
У США та Європі набирають обертів протести проти мільярдера Ілона Маска. Демонстранти пікетують салони Tesla через його роль у реформах американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Демонстранти зібралися в суботу в понад 50 салонах Tesla по всій території Сполучених Штатів, щоб висловити протест проти ролі генерального директора Ілона Маска в скороченні урядових установ.
Протести є частиною руху під назвою "Tesla Takedown", який має на меті переконати "зацікавлених сторін" продати свої Tesla, скинути акції компанії та приєднатися до пікетів.
Tesla dealership in Superior, CO. People are fired up!#Musk @elonmusk #doge #teslaprotest #TeslaTakedown #Trump #Tesla pic.twitter.com/stTWw9SZC5— Ed O'Malley (@EdwardOMalley) March 1, 2025
Алекс Вінтер, актор і режисер з Лос-Анджелеса, який є одним із головних організаторів протесту, сказав, що головною метою цього руху є змусити акціонерів Tesla проголосувати за вотум недовіри Маску.
Зауважимо, що перший протест в рамках "Tesla Takedown" відбувся 15 лютого після того, як Вінтер поговорив з соціологом і професором Бостонського університету Джоан Донован, яка запропонувала протестувати проти Tesla через Bluesky, альтернативу X Маска.
Роль Маска в урядових скороченнях США
Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп та Маск, який наразі очолює Департамент ефективності уряду, намагаються скоротити державні витрати в адміністрації президента.
Варто зазначити, що роль Маска, як очільника Департаменту ефективності уряду піддалася критиці з самого початку, зокрема через пропозиції щодо викупу федеральними службовцями разом із масовими звільненнями, розпуск Агентства США з міжнародного розвитку та намагання отримати доступ до чутливих платіжних систем.
РБК-Україна писало, що Департамент урядової ефективності Маска очолив зусилля з ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), основного механізму надання американської зовнішньої допомоги та критично важливого інструменту "м'якої сили" США для завоювання впливу за кордоном.
Зокрема, Департамент також скоротив витрати Міносвіти США на понад 900 млн доларів.
Зазначимо, що в рамках даної ініціативи навіть Пентагон оголосив про скорочення 5400 робочих місць.
Наразі ж відомо, що рух "Tesla Takedown" набирає популярності не лише в США, а й в інших країнах. У п’ятницю відбувся протест в Барселоні, а на ці вихідні були заплановані три протести в Лондоні, Лісабоні (Португалія) та Рейк'явіку (Ісландія).
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