Tesla опинилася в центрі протестів через роль Маска в реформах Трампа

У США та Європі набирають обертів протести проти мільярдера Ілона Маска. Демонстранти пікетують салони Tesla через його роль у реформах американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Демонстранти зібралися в суботу в понад 50 салонах Tesla по всій території Сполучених Штатів, щоб висловити протест проти ролі генерального директора Ілона Маска в скороченні урядових установ.

Протести є частиною руху під назвою "Tesla Takedown", який має на меті переконати "зацікавлених сторін" продати свої Tesla, скинути акції компанії та приєднатися до пікетів.



Алекс Вінтер, актор і режисер з Лос-Анджелеса, який є одним із головних організаторів протесту, сказав, що головною метою цього руху є змусити акціонерів Tesla проголосувати за вотум недовіри Маску.

Зауважимо, що перший протест в рамках "Tesla Takedown" відбувся 15 лютого після того, як Вінтер поговорив з соціологом і професором Бостонського університету Джоан Донован, яка запропонувала протестувати проти Tesla через Bluesky, альтернативу X Маска.