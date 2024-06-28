Вибір для тих, хто любить обійми: топ-7 найласкавіших кішок

Регдолл

Висота: 28-33 см

Вага: 4,5-9 кг

Тривалість життя: 13-15 років.

Породу також називають "ганчіркова лялька", адже ці кішки настільки ласкаві та м’які, що нагадують іграшку.

Кішки регдолл були виведені як товариські компаньйони. Вони стануть ідеальним улюбленцем для тих, хто шукає милу тварину, яка не потребує особливого догляду.

Відомо, що регдолли йдуть за своїми людьми з кімнати до кімнати, зустрічають їх вдома і навіть можуть вивчити команду "принеси" - як собаки.

Кішки цієї породи дружні до дітей та інших домашніх тварин, що робить їх відмінними домашніми улюбленцями.

Регдолл - "іграшкова" кішка (фото: Вікіпедія)

Скоттіш-фолд

Висота: 20-25 см

Вага: 2-5 кг

Тривалість життя: 11-14 років.

Скоттіш-фолд (також називають шотландська клаповуха чи шотландська висловуха кішка) - дуже милі та ласкаві улюбленці, в яких сталася випадкова мутація. У цих кішок з'явився ген, який змушував їх вуха складатися вперед.

Проте вуха - не єдина їх особливість. Скоттіш-фолди ласкаві, товариські та не люблять бути на самоті. Тому якщо ви часто знаходитесь поза домом, можливо, ця порода не для вас.

Любителі кішок одразу полюбили цю породу за їхній унікальний зовнішній вигляд.

Шотландська клаповуха - одна з наймиліших кішок (фото: Вікіпедія)

Перська кішка

Висота: 35-45 см

Вага: 3-5,5 кг

Тривалість життя: 10-17 років.

Перси - одна з найпопулярніших порід кішок у Північній Америці. Вони виглядають красиво, мають довгу, шерсть, що струмує, і спокійний, ласкавий характер.

Перські кішки не дуже енергійні. Вони щасливі, валяючись на дивані, та дуже люблять отримувати увагу від своїх господарів.

Кішка перської породи (фото: Вікіпедія)

Американська короткошерста

Висота: 20-25 см

Вага: 3-7 кг

Тривалість життя: 15-20 років.

Це надзвичайно поширені домашні улюбленці в Північній Америці, в першу чергу через їх лагідний характер і красиве забарвлення.

Американські короткошерсті кішки легко адаптуються, що робить їх відмінними домашніми тваринами для активних людей, і для сімей з дітьми будь-якого віку.

Люблять увагу та коли їх тримають на руках, на відміну від інших порід. Вони завжди раді повалятися на сонечку, коли у вас немає часу приділити їм увагу.

Американська короткошерста - найпоширеніша кішка в Америці (фото: Вікіпедія)

Бірманська кішка

Висота: 20-25 см

Вага: 4,5-5,5 кг

Тривалість життя: 13-15 років.

Бірманці, демонструючи пронизливі блакитні очі та довгу шовковисту шерсть, також випромінюють елегантність.

Як і американська короткошерста, ця порода любить бути серед людей і легко адаптується до будь-якого будинку і стилю життя.

Бірманці доброзичливі до всіх і кожного, включаючи інших домашніх тварин дітей. Також вони люблять грати з кішками або людьми.

Бірманська кішка відрізняється красою та доброзичливістю (фото: Вікіпедія)

Сфінкс

Висота: 18-23 кг

Вага: 2,5-5,5 кг

Тривалість життя: 9-15 років.

Оскільки у сфінксів майже немає шерсті, їм часто буває холодно. Цим кішкам завжди потрібне джерело тепла, щоб їм було комфортно.

Сфінкси - яскраві, екстравертні кішки, які люблять людей як за спілкування, так і за їхню теплоту.

Деякі люди кажуть, що володіти сфінксом - це все одно, що мати живу грілку, що дихає. Вони будуть обійматися з вами під ковдрою вночі та сидітимуть у вас навколішки вдень.

Сфінкси часто мерзнуть через відсутність шерсті (фото: Вікіпедія)

Мейн-кун

Висота: до 35 см

Вага: 4-8 кг

Тривалість життя: 9-15 років.

Мейн-куни родом з Америки. Їх історія загадкова: деякі вважають, що вони походять від кішок, що подорожували з вікінгами. Інші думають, що ці напрочуд великі улюбленці є сумішшю кішки і єнота, хоча це біологічно неможливо.

Це товариські кішки, що люблять спілкуватися з людьми та мають багато терпіння до дітей та інших домашніх улюбленців. Їм подобається брати участь у всіх сімейних подіях, чи то відпочинок на дивані, чи вечеря за столом.

Крім лагідного характеру, мейн-куни чудові мисливці та мають великі розумові здібності.

Мейн-кун - дуже велика та терпляча кішка (фото: Вікіпедія)