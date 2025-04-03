Viber запускає в Україні сервіс для знайомств: що потрібно знати

Третього квітня 2025 року компанія Rakuten Viber офіційно запустила в Україні новий сервіс для знайомств - Viber Dating.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний канал компанії у Viber.

Сервіс дає змогу користувачам знаходити пару або друзів безпосередньо через застосунок Viber, забезпечуючи при цьому високий рівень приватності та безпеки.

Основні характеристики Viber Dating

Окремий профіль

Профіль для знайомств відокремлений від основного акаунта у Viber, що гарантує конфіденційність особистих даних.

Прихований номер телефону

Номери телефонів користувачів залишаються прихованими, що підвищує рівень безпеки під час спілкування.

Верифікація профілів

Усі профілі пов'язані з обліковими записами Viber, що знижує ризик зіткнутися з фейковими акаунтами.

Модерація контенту

Сервіс використовує як автоматизовані, так і ручні методи модерації для забезпечення безпечного середовища спілкування.

Як почати користуватися Viber Dating

Відкрийте застосунок Viber і перейдіть у меню "Ще" (три крапки)

Виберіть опцію "Viber Dating"

Створіть профіль, додавши фото та коротку інформацію про себе

Почніть переглядати запропоновані профілі та знаходити нові знайомства.

Варто зазначити, що попередня реєстрація у Viber Dating в Україні була відкрита ще 13 лютого 2025 року, і за цей час сервіс отримав схвальні відгуки від користувачів.

Запуск Viber Dating в Україні є частиною стратегії компанії з розширення функціональності застосунку та надання користувачам нових можливостей для спілкування та знайомств.