Viber запускает в Украине сервис для знакомств: что нужно знать
Третьего апреля 2025 года компания Rakuten Viber официально запустила в Украине новый сервис для знакомств - Viber Dating.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный канал компании в Viber.
Сервис позволяет пользователям находить пару или друзей напрямую через приложение Viber, обеспечивая при этом высокий уровень приватности и безопасности.
Основные характеристики Viber Dating
Отдельный профиль
Профиль для знакомств отделен от основного аккаунта в Viber, что гарантирует конфиденциальность личных данных.
Скрытый номер телефона
Номера телефонов пользователей остаются скрытыми, что повышает уровень безопасности при общении.
Верификация профилей
Все профили связаны с учетными записями Viber, что снижает риск столкнуться с фейковыми аккаунтами.
Модерация контента
Сервис использует как автоматизированные, так и ручные методы модерации для обеспечения безопасной среды общения.
Как начать пользоваться Viber Dating
- Откройте приложение Viber и перейдите в меню "Еще" (три точки)
- Выберите опцию "Viber Dating"
- Создайте профиль, добавив фото и краткую информацию о себе
- Начните просматривать предложенные профили и находить новые знакомства.
Стоит отметить, что предварительная регистрация в Viber Dating в Украине была открыта еще 13 февраля 2025 года, и за это время сервис получил положительные отзывы от пользователей.
Запуск Viber Dating в Украине является частью стратегии компании по расширению функциональности приложения и предоставлению пользователям новых возможностей для общения и знакомств.
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