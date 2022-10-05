Ви зустрінете своє кохання у жовтні: кому зі знаків Зодіаку пощастить

Близнюки

У жовтні 2022 року Близнюки захочуть насолоджуватися життям і отримувати задоволення. У цей період на перший план виступають романтика, творчість, коханці, зустрічі, спорт.

У особистому житті відбуватимуться дуже бурхливі події. Кохання захопить вас із головою, причому як сімейних Близнюків, так і тих, хто тільки вибудовує стосунки. Щасливі дні будуть сповнені романтики, відвідування культурних заходів.

Водолій

Ви зможете зустріти своє кохання, або навпаки доведеться розлучитися зі своїм коханим через непереборні обставини. У жінок збільшується можливість зачаття у цей період.

У цей час можливі спільні поїздки за кордон, романтичне знайомство далеко від дому, в соцмережах або зустріч із іноземцем, яка може перерости у велике почуття. Сильне почуття може започаткувати новий період життя, розширити можливості особистого розвитку.