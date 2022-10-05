RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы встретите свою любовь в октябре: кому из знаков Зодиака повезет

Фото: Гороскоп на октябрь 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о двух знаках Зодиака, которым больше всего повезет в любви в этот период.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Близнецы

В октябре 2022 года Близнецы захотят наслаждаться жизнью и получать удовольствие. В этот период на первый план выступают романтика, творчество, любовники, встречи, спорт.

В личной жизни будут происходить очень бурные события. Любовь увлечет вас с головой, причем как семейных Близнецов, так и тех, кто только выстраивает отношения. Счастливые дни будут полны романтики, посещения культурных мероприятий.

Водолей

Вы сможете встретить свою любовь, или наоборот придется расстаться со своим любимым из-за непреодолимых обстоятельств. У женщин увеличивается возможность зачатия в этот период.

В настоящее время возможны совместные поездки за границу, романтическое знакомство вдали от дома, в соцсетях или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности личного развития.

Раньше мы писали, какому знаку Зодиака повезет с деньгами.

Также читайте, что звезды обещают каждому знаку Зодиака в октябре 2022 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
астрологГороскоп