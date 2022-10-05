ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ви зустрінете своє кохання у жовтні: кому зі знаків Зодіаку пощастить

Новость на русском →
Середа 05 жовтня 2022 06:30
Ви зустрінете своє кохання у жовтні: кому зі знаків Зодіаку пощастить Фото: Гороскоп на жовтень 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2022 розповість про два знаки Зодіаку, яким найбільше пощастить у коханні в цей період.

Прогнозом зі Styler поділилася знаменитий астролог Аріна Артуровна . Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Близнюки

У жовтні 2022 року Близнюки захочуть насолоджуватися життям і отримувати задоволення. У цей період на перший план виступають романтика, творчість, коханці, зустрічі, спорт.

У особистому житті відбуватимуться дуже бурхливі події. Кохання захопить вас із головою, причому як сімейних Близнюків, так і тих, хто тільки вибудовує стосунки. Щасливі дні будуть сповнені романтики, відвідування культурних заходів.

Водолій

Ви зможете зустріти своє кохання, або навпаки доведеться розлучитися зі своїм коханим через непереборні обставини. У жінок збільшується можливість зачаття у цей період.

У цей час можливі спільні поїздки за кордон, романтичне знайомство далеко від дому, в соцмережах або зустріч із іноземцем, яка може перерости у велике почуття. Сильне почуття може започаткувати новий період життя, розширити можливості особистого розвитку.

Раніше ми писали, якому знаку Зодіаку пощастить з грошима.

Також читайте, що зірки обіцяють кожному знаку Зодіаку у жовтні 2022.

Читайте РБК-Україна в Google News
астролог Гороскоп