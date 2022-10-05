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Вы встретите свою любовь в октябре: кому из знаков Зодиака повезет

Новина українською →
Среда 05 октября 2022 06:30
Вы встретите свою любовь в октябре: кому из знаков Зодиака повезет Фото: Гороскоп на октябрь 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на октябрь 2022 года расскажет о двух знаках Зодиака, которым больше всего повезет в любви в этот период.

Прогнозом со Styler поделилась знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Близнецы

В октябре 2022 года Близнецы захотят наслаждаться жизнью и получать удовольствие. В этот период на первый план выступают романтика, творчество, любовники, встречи, спорт.

В личной жизни будут происходить очень бурные события. Любовь увлечет вас с головой, причем как семейных Близнецов, так и тех, кто только выстраивает отношения. Счастливые дни будут полны романтики, посещения культурных мероприятий.

Водолей

Вы сможете встретить свою любовь, или наоборот придется расстаться со своим любимым из-за непреодолимых обстоятельств. У женщин увеличивается возможность зачатия в этот период.

В настоящее время возможны совместные поездки за границу, романтическое знакомство вдали от дома, в соцсетях или встреча с иностранцем, которая может перерасти в большое чувство. Сильное чувство может положить начало новому периоду жизни, расширить возможности личного развития.

Раньше мы писали, какому знаку Зодиака повезет с деньгами.

Также читайте, что звезды обещают каждому знаку Зодиака в октябре 2022 года.

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