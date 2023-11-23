А ви знали? Цей "правильний" спосіб їсти Pringles робить смак чипсів ще кращими

Що радять у мережі

Домашній кухар, який створює відео у TikTok під іменем @cookinghungry, рекомендує користувачам їсти чипси Pringles "правильно".

За його словами, більшість людей вживають цей продукт, кладучи до рота "викривленою" стороною.

Так чипси їдять більшість людей (скріншот: tiktok.com/@cookinhungry)

Однак @cookinghungry радить їсти їх інакше - щоб "вигин" лягав на язик.

Чоловік пояснює свою думку тим, що більша частина приправ осідає саме на "верхній" стороні. Тому аромат і смакові якості під час вживання чипсів у цей спосіб будуть кращими.

"Якщо потерти Pringles, ви відчуєте всі спеції з цього боку", - додав TikTokер.

Так Pringles радить їсти домашній кухар (скріншот: tiktok.com/@cookinhungry)

Дехто з його підписників зізнався у коментарях, що ніколи про це не знав і навіть не замислювався.

Інший користувач навіть виявив обурення тим, що "Pringles неправильно розміщені в упакуванні".

Позиція виробника

На офіційному веб-сайті бренда також розміщена відповідь на запитання: "Як правильно їсти Pringles".

У ній зазначається, що насправді "немає неправильного способу" їсти чипси.

Водночас уточнюється, що "деякі люди стверджують, нібито найкраще їсти їх "верхньою" стороною (зверненою до кришки банки) вниз".

"Pringles зазвичай містить більше приправ у верхній частині чипсів, ніж у нижній, тож таким чином ви отримуєте найінтенсивніший смак", - підсумували у компанії.

Відповіді на важливі запитання щодо Pringles (скріншот: pringles.com)

Історія створення

До створення всесвітньо відомих чипсів "доклали руку", перш за все, Фредрік Бор (Fredric Baur), Олександр Лієпа (Alexander Liepa) та Джин Вулф (Gene Wolfe).

Бор розпочав роботу над Pringles ще у середині 1950-х років, коли шукав альтернативу картопляним чипсам, які часто були жирними, несвіжими й поламаними. Саме він розробив унікальну форму Pringles, відому як "гіперболічний параболоїд", а також унікальну трубчасту банку, в яку вони були запаковані.

Лієпа продовжив роботу над тим, що створив Фредрік, і запатентував рецепт чипсів, які до 1975 року називалися Pringles Newfangled Potato Chips. Продавати у США їх почали в жовтні 1968 року.

Американський інженер-механік Вулф створив машину, яка виготовляє чипси Pringles у промислових масштабах. Водночас нині він більш відомий як письменник-фантаст і лауреат багатьох премій у галузі фантастики.

Сьогодні Pringles має 25 різних смаків у США і навіть більше - в інших країнах. На думку виробників, "об'єднавши їх усі, можна створити 318 000 унікальних ароматів".

Найбільш відомими й продаваним з-поміж інших є смаки "Оригінальний", "Сметана з цибулею", "Барбекю", а також "Сир Чеддер".

Найпопулярніші смаки Pringles (скріншот: pringles.com)

Ці картопляні чипси виготовляються переважно з картоплі, крохмалю, борошна, солі та приправ.