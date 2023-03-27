Найсмачніші чіпси вдома без шкоди для фігури: після цього рецепту не купите магазинні
Чіпси вважаються смачною, але калорійною закускою, тому багато хто відмовляє собі в задоволенні їсти їх. Прекрасна новина полягає в тому, що ви можете приготувати їх із моркви, а смак вийде анітрохи не гірше, ніж у покупних картопляних.
Рецептом чіпсів із моркви поділилася в Instagram кулінарний блогер Дар'я Дорошкевич.
"Одна з моїх кулінарних цілей: показати, що готувати овочі - це просто і смачно! Показати, що в будь-який сезон можна готувати овочеві страви та отримувати від них задоволення. Тому сьогодні морквяні чіпси. Натомість картопляного зла, що продається в магазинах. Готуємо зі смачним соусом і їмо із задоволенням під кіно чи серіал. Смак дуже схожий на класичні чіпси! - описала рецепт кулінар.
Рецепт (кількість продуктів на 1 деко)
- 3 великі моркви
- 1 ч. ложка без гірки солі
- 1 ч. ложка з гіркою паприки (якщо любите, беріть копчену паприку)
- 1 ст.ложка з гіркою кукурудзяного крохмалю (можна замінити картопляним)
- 50 г подрібненого витриманого сиру (наприклад, пармезану)
- 3 ст.ложки оливкової олії
Соус
- 200 г грецького йогурту
- Сік 1/3 лимону
- Велика щіпка солі
- 1 ч. ложка з гіркою орегано
- 1 ст. ложка оливкової олії
Покроковий рецепт приготування
Очистіть моркву і поріжте її довгастими кільцями. Покладіть у миску, додайте сіль, паприку, пармезан, крохмаль, оливкову олію. Добре промажте всю моркву і викладіть її на деко, вистелене пергаментним папером.
Чіпси готуйте як у відео, запікайте в обов'язково розігрітій до 180 градусів духовці 30 хвилин (але після 25 хвилин перевіряйте, може бути й достатньо, залежить від вашого смаку). Чим довше тримаєте в духовці - тим хрусткіші будуть чіпси. Приготуйте соус і подавайте його до чіпсів.
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