А вы знали? Этот "правильный" способ есть Pringles делает вкус чипсов еще лучше

Что советуют в сети

Домашний повар, создающий видео в TikTok под именем @cookinghungry, рекомендует пользователям есть чипсы Pringles "правильно".

По его словам, большинство людей употребляют этот продукт, кладя в рот "искривленной" стороной.

Так чипсы едят большинство людей (скриншот: tiktok.com/@cookinhungry)

Однако @cookinghungry советует есть их иначе - чтобы "изгиб" ложился на язык.

Мужчина объясняет свое мнение тем, что большая часть приправ оседает именно на "верхней" стороне. Поэтому аромат и вкусовые качества во время употребления чипсов таким образом будут лучше.

"Если потереть Pringles, вы почувствуете все специи с этой стороны", - добавил TikTokер.

Так Pringles советует есть домашний повар (скриншот: tiktok.com/@cookinhungry)

Некоторые его подписчики признались в комментариях, что никогда об этом не знали и даже не задумывались.

Другой пользователь даже возмутился тем, что "Pringles неправильно размещены в упаковке".

Позиция производителя

На официальном веб-сайте бренда также размещен ответ на вопрос: "Как правильно есть Pringles".

В нем отмечается, что на самом деле "нет неправильного способа" есть чипсы.

В то же время уточняется, что "некоторые люди утверждают, что лучше всего есть их "верхней" стороной (обращенной к крышке банки) вниз".

"Pringles обычно содержит больше приправ в верхней части чипсов, чем в нижней, поэтому таким образом вы получаете самый интенсивный вкус", - подытожили в компании.

Ответы на важные вопросы о Pringles (скриншот: pringles.com)

История создания

К созданию всемирно известных чипсов "приложили руку", прежде всего Фредрик Бор (Fredric Baur), Александр Лиепа (Alexander Liepa) и Джин Вулф (Gene Wolfe).

Бор начал работу над Pringles еще в середине 1950-х годов, когда искал альтернативу картофельным чипсам, которые часто были жирными, несвежими и поломанными. Именно он разработал уникальную форму Pringles, известную как "гиперболический параболоид", а также уникальную трубчатую банку, в которую они были упакованы.

Лиепа продолжил работу над тем, что создал Фредрик, и запатентовал рецепт чипсов, которые до 1975 года назывались Pringles Newfangled Potato Chips. Продавать в США их начали в октябре 1968 года.

Американский инженер-механик Вулф создал машину, которая производит чипсы Pringles в промышленных масштабах. В то же время он более известен как писатель-фантаст и лауреат многих премий в области фантастики.

Сегодня Pringles имеет 25 разных вкусов в США и даже больше - в других странах. По мнению производителей, "объединив их все, можно создать 318 000 уникальных ароматов".

Наиболее известными и продаваемыми среди других являются вкусы "Оригинальный", "Сметана с луком", "Барбекю", а также "Сыр Чеддер".

Самые популярные вкусы Pringles (скриншот: pringles.com)

Эти картофельные чипсы производятся преимущественно из картофеля, крахмала, муки, соли и приправ.