А ви знали, що у пінгвінів є дитсадочки? Українські полярники поділилися милими фото

Українські полярники на станції "Академік Вернадський" поділилися з користувачами мережі милими фото пінгвінів в яслах. Виявляється, тварини можуть утворювати щось на кшталт дитячих садочків і стежити там за своєю малечею.
Про це повідомляють на сторінці станції у Facebook.
У пінгвінів ясла - це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан.
"Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись, годують малюків, причому лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково", - йдеться в повідомленні полярників.
За їхніми словами, в цей час уже можна спостерігати цікаві картини, коли величенькі пінгвіни розміром майже з батьків бігають за ними та просять їсти. Своєю чергою дорослі тікають від них.
Плавати в морі та самостійно добувати криль малеча вчиться після того, як припиняє линяти, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, саме під час перебування в яслах.
Також полярники нагадують, що найпоширеніший вид пінгвінів біля української станції - це субантарктичні пінгвіни. Зараз на нашому острові їх уже близько 4 300 осіб.
Фото: facebook.com/AntarcticCenter
Раніше полярники поділилися світлинами закоханих пінгвінів до Дня Святого Валентина.
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