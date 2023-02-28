А ви знали, що у пінгвінів є дитсадочки? Українські полярники поділилися милими фото

Як пінгвіни утворюють ясла

У пінгвінів ясла - це такі об'єднання дитинчат, коли вони вже надто дорослі, щоб постійно сидіти з батьками в гнізді, але ще надто малі, щоб самим ходити в океан.

"Пташенята збираються у невеликі групи, за якими наглядає кілька дорослих пінгвінів. Батьки в цей час можуть разом вирушати на полювання за крилем, а повертаючись, годують малюків, причому лише своїх: їх вони вирізняють безпомилково", - йдеться в повідомленні полярників.

За їхніми словами, в цей час уже можна спостерігати цікаві картини, коли величенькі пінгвіни розміром майже з батьків бігають за ними та просять їсти. Своєю чергою дорослі тікають від них.

Плавати в морі та самостійно добувати криль малеча вчиться після того, як припиняє линяти, тобто змінить пух на пір'я. Цей процес триває якраз, саме під час перебування в яслах.

Також полярники нагадують, що найпоширеніший вид пінгвінів біля української станції - це субантарктичні пінгвіни. Зараз на нашому острові їх уже близько 4 300 осіб.

Який вигляд мають ясла пінгвінів

Фото: facebook.com/AntarcticCenter