RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

А вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фото

Украинские полярники показали милые фото пингвинов в яслях (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" поделились с пользователями сети милыми фото пингвинов в яслях. Оказывается, животные могут образовывать что-то вроде детских садов и следить там за своими детьми.

Об этом сообщают на странице станции в Facebook.

Как пингвины образуют ясли

У пингвинов ясли - это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан.

"Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь, кормят малышей, причем только своих: их они выделяют безошибочно", - говорится в сообщении полярников.

По их словам, в это время уже можно наблюдать интересные картины, когда большие пингвины размером почти с родителей бегают за ними и просят есть. В свою очередь взрослые бегут от них.

Плавать в море и самостоятельно добывать криль малыши учатся после того, как прекращает линять, то есть сменит пух на перья. Этот процесс продолжается именно во время пребывания в яслях.

Также полярники напоминают, что самый распространенный вид пингвинов у украинской станции - это субантарктические пингвины. Сейчас на нашем острове их уже около 4300 человек.

Как выглядят ясли пингвинов

Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Ранее полярники поделились фотографиями влюбленных пингвинов ко Дню Святого Валентина.

Читайте также, как полярники оборонялись от колонии пингвинов.

Читайте РБК-Украина в Google News
АнтарктидапінгвіниАкадемик Вернадскийполярники