А вы знали, что у пингвинов есть детсады? Украинские полярники поделились милыми фото

Как пингвины образуют ясли

У пингвинов ясли - это такие объединения детенышей, когда они уже слишком взрослые, чтобы постоянно сидеть с родителями в гнезде, но еще слишком малы, чтобы самим ходить в океан.

"Птенцы собираются в небольшие группы, за которыми присматривает несколько взрослых пингвинов. Родители в это время могут вместе отправляться на охоту за крилем, а возвращаясь, кормят малышей, причем только своих: их они выделяют безошибочно", - говорится в сообщении полярников.

По их словам, в это время уже можно наблюдать интересные картины, когда большие пингвины размером почти с родителей бегают за ними и просят есть. В свою очередь взрослые бегут от них.

Плавать в море и самостоятельно добывать криль малыши учатся после того, как прекращает линять, то есть сменит пух на перья. Этот процесс продолжается именно во время пребывания в яслях.

Также полярники напоминают, что самый распространенный вид пингвинов у украинской станции - это субантарктические пингвины. Сейчас на нашем острове их уже около 4300 человек.

Как выглядят ясли пингвинов

Фото: facebook.com/AntarcticCenter