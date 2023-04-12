А ви знали, що означають кольори української писанки?
До Великодня у кожній родині готують свої писанки й для яєць вибирають не лише особливі кольори, а й малюнки. З давніх-давен процес фарбування яєць до свята був певним таїнством і навіть сакральним заняттям. У такі моменти бажано було знаходитись наодинці зі своїми думками, щоб чужа енергетика не завадила процесу.
Крім того, кожен нанесений символ і колір має свій сенс – добро, любов, захист від хвороб, родючість, багатий урожай тощо.
Що означають символи та кольори на великодніх яйцях - читайте у матеріалі Styler нижче.
Що означають символи на писанках
Сонце - один із найпопулярніших символів в Україні, він символізує світло та нове життя.
Хрест - чотири напрямки, чотири пори року, чотири сторони світу. У християнстві - символ страждань, віри та воскресіння.
Зірка, троянда (ружа) – символ сонця, ранкової зорі. Також цей візерунок означає кохання. Якщо вам подарували писанку із зірками чи трояндами – це можна розцінювати як освідчення в коханні.
Ламаний хрест (сварга) - один із найстаріших символів, що символізує добро та захист від темних сил.
Нескінченник або кривулька – знак однієї з головних стихій – води. Вода необхідна для всього живого на планеті, вона добра, і водночас може бути злою та невблаганною.
Грабельки, гребінці – символізують хмари та дощ, який допомагають під час посухи врятувати врожай.
Олень - символізує достаток та багатство. У первісні часи м'ясо оленя було основною їжею, шкіру використовували для пошиття одягу та будівництва житла. А кістки та роги йшли на виготовлення зброї та прикрас.
Кінь - символізує безстрашного віщуна віри, нестримного і готового до самопожертви. Це головний символ сили та любові до праці.
Птах – символ зародження життя, родючість, достаток. Ще символізує піднесення до Бога.
Смерека або квіти - символи кохання.
Фото: Значення малюнків на писанках
Що означають кольори писанки
Червоний – добро, радість життя, для молодих – щасливий шлюб. Ще червоний колір символізує воскресіння, жертовність, небесний вогонь.
Жовтий або золотий символ Сонця, багатства, родючості. Цей колір оберігає від злих сил та бід.
Зелений – колір весни, воскресіння природи, надії та життя. Символізує зростання, розвиток, гармонію у природі.
Бурий чи коричневий – символізує землю та її приховану силу. У писанкарстві цей колір пов'язаний із відродженням до життя та зі смертю одночасно.
Чорний – це колір ночі, який символізує все невідоме та таємне. А ще – нескінченність життя людини, буття після смерті.
Білий – символ чистоти, непорочності. На писанці він означає безгрішне життя.
Блакитний - символізує небо, повітря, воду, чистоту та здоров'я. У писанкарстві означає насичення та небесну божественність.
До речі, раніше ми писали про те, як можна зробити мармурові та мерехтливі відтінки для великодніх яєць.
А ще розповідали про те, як українці з давніх часів прикрашали яйця до Великодня.