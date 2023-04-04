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Мармурові та мерехтливі яйця до Великодня: ці два способи допоможуть вам здивувати рідних на свято

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Вівторок 04 квітня 2023 17:43
Мармурові та мерехтливі яйця до Великодня: ці два способи допоможуть вам здивувати рідних на свято Як зробити мерехтливі або мармурові яйця до Великодня (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Фарбовані яйця є одним із головних атрибутів на Великдень. Існує безліч різних технік, які допомагають зробити яйця до свята неповторними та дуже цікавими – писанки, крашанки та багато іншого.

А можна зробити мармурові та мерехтливі яйця за допомогою простих способів. Яких саме – читайте у Styler.

Як зробити мерехтливі яйця до Великодня.

Миті сирі яйця потрібно залити натуральним червоним вином – напівсолодким чи солодким. Можна використовувати сухе вино та додати до нього 1 столову ложку цукру. Також у процесі варіння потрібно додати 1 столову ложку оцту.

Варимо яйця 10-15 хвилин, а потім залишаємо яйця у вині на 2-3 години. Потім акуратно виймаємо яйця на серветку і даємо повністю висохнути.

Мармурові та мерехтливі яйця до Великодня: ці два способи допоможуть вам здивувати рідних на свято

Фото: Мерехтливі яйця до Великодня

Як зробити мармурові яйця до Великодня.

Найпростіший спосіб для фарбування яєць у мармурові відтінки – використовувати чай каркаде.

Відварюємо яйця за звичайною процедурою – заливаємо водою, ставимо на вогонь, даємо закипіти та варимо 8-10 хвилин.

Висипаємо кілька ложок листя чаю каркаде в каструлю, заливаємо гарячою водою, даємо настоятися. Додаємо у воду 1 столову ложку оцту.

Потім опускаємо в чай каркаде яйця, занурюємо повністю, засипаємо листям і даємо настоятися. А потім витягаємо яйця на серветку і даємо охолонути.

Мармурові та мерехтливі яйця до Великодня: ці два способи допоможуть вам здивувати рідних на свято

Фото: Мармурові яйця до Великодня.

До речі, раніше ми писали про те, в які дні перед Великоднем не можна пекти паску.

А ще розповідали про те, як ще можна оригінально пофарбувати яйця на Великдень.

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