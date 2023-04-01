Крашанки, писанки, крапанки і дряпанки. Дивіться, як українці здавна прикрашають яйця на Великдень

Яйця символізують початок життя, саме тому їх й оздоблюють на свято воскресіння Господнього. Здавна українці на Великдень готували 4 різновиди яєць. Крім звичних для нас писанок і крашанок, були ще крапанки та дряпанки. У візерунки вкладали символічне значення, важливим був навіть колір декору.

Про те, як виготовляли великодні яйця, розповідаємо у матеріалі нижче .

Писанки

На писанках заведено зображувати різноманітні символи. Найважливішим було сонце. Писанка із сонячними мотивами охороняла від нещасть, вроків, недугів. Часто на писанках малювали безконечник у вигляді хвильки, кривульки. Пасічники таку писанку поміщали під вулик, щоб роїлися бджоли.

Ромб на писанці символізує родючість, квадрат - поле. Лист дуба - силу, владу. Вишневий листок - це дівоча краса. Писанки з квітковими узорами дарували молодим жінкам, які не мали дітей, щоб у дім прийшла радість материнства.

Писанки виготовляли в останній тиждень перед Великоднем. Їх дарували родичам чи близьким на свято. За традицією писанки були сирими, їх не споживали. В святу неділю їли крашанки.

Ось так виглядають писанки (фото/Instagram/sverlyk)

Крашанки

Крашанки на відміну від писанок, не мають візерунків. Їх фарбують у Чистий четвер. В давнину фарби виготовляли з кори та плодів дерев, трав і квітів. Кожен колір мав своє значення:

червоний - любов та радість;

зелений - відродження життя, пробудження природи;

жовтий - життя і тепло;

синій - небо, вода, повітря;

чорний та коричневий - земля;

білий - чистота та непорочність.

Традиційно на свято сім'я виготовляла від 12 до 60 крашанок. Часто вони були елементом дитячих ігор на свято.

Кожен колір крашанок має своє значення (скриншот сайта hitfm.ua)

Дряпанки

Дряпанки також оздоблювались символічним візерунком. Технологія виготовлення цікава тим, що дряпанку можна зробити без писачка. Для її виготовлення вибирають яйце темного кольору і зафарбовують темним барвником.

Олівцем наносять орнамент, тоді гострою голкою, шилом чи цвяхом продряпують намальований орнамент. Для візерунків вибирають рослинні мотиви та геометричні фігури.

Сучасні дряпанки (скриншот Instagram/decor.handmade.ukraine)

Крапанки

Для крапанок яйце спершу фарбують у найсвітліший колір, тоді крапають на нього кілька крапель воску. Потім занурюють у темнішу фарбу й знову крапають воском, але вже в інших місцях.

Тоді знову занурюють у фарбник, кожного разу він має бути темнішим - це й буде загальне тло, на якому проступлять різнокольорові краплі.

Після цього яйце кладуть в не дуже гарячу духовку або піч. Так віск розм'якає, його обережно витирають м'якою тканиною. Можна також піднести яйце до полум'я свічки на кілька секунд, а тоді розтоплений віск витерти паперовим рушником.

Так виглядають крапанки (скриншот Instagram/smak_buket_bc)