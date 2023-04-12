А вы знали, что значат цвета украинской писанки?

Кроме того, каждый нанесенный символ и цвет имеет свой смысл - добро, любовь, защиту от болезней, плодородие, богатый урожай и так далее.

К Пасхе в каждой семье готовят свои писанки и для яиц выбирают не только особые цвета, но и рисунки. С древних времен процесс окрашивания яиц к празднику был определенным таинством и даже сакральным занятием. В такие моменты желательно было находиться наедине со своими мыслями, чтобы чужая энергетика не помешала процессу.

Что значат символы и цвета на пасхальных яйцах - читайте в материале Styler ниже .

Что значат символы на писанках

Солнце - один из самых популярных символов в Украине, он символизирует свет и новую жизнь.

Крест - четыре направления, четыре времени года, четыре стороны света. В христианстве - символ страданий, веры и воскрешения.

Звезда, роза (ружа) - символ солнца, утренней зари. Также этот узор означает любовь. Если вам подарили писанку со звездами или розами - это можно расценивать как признание в любви.

Ломаный крест (сварга) - один из старейших символов, который символизирует добро и защиту от темных сил.

Бесконечник или кривулька - знак одной из главных стихий - воды. Вода необходима для всего живого на планете, она добра, и одновременно может быть злой и неумолимой.

Грабельки, расчески - символизируют облака и дождь, который помогают во время засухи спасти урожай.

Олень - символизирует достаток и богатство. В первобытные времена мясо оленя было основной пищей, кожу использовали для пошива одежды и строительства жилья. А кости и рога шли на изготовление оружия и украшений.

Конь - символизирует бесстрашного прорицателя веры, безудержного и готового к самопожертвованию. Это главной символ силы и любви к труду.

Птица - символ зарождения жизни, плодородие, достаток. Еще символизирует вознесение к Богу.

Ель или цветы - символы любви.

Фото: Значение рисунков на писанках

Что значат цвета писанки

Красный - добро, радость жизни, для молодых - счастливый брак. Еще красный цвет символизирует Воскресение, жертвенность, небесный огонь.

Желтый или золотой - символ Солнца, богатства, плодородия. Этот цвет оберегает от злых сил и бед.

Зеленый - цвет весны, воскресения природы, надежды и жизни. Символизирует рост, развитие, гармонию в природе.

Бурый или коричневый - символизирует землю и ее скрытую силу. В писанкарстве этот цвет связан с возрождением к жизни и со смертью одновременно.

Черный - это цвет ночи, который символизирует все неизвестное и тайное. А еще - бесконечность жизни человека, бытия после смерти.

Белый - символ чистоты, непорочности. На писанке он означает безгрешную жизнь.

Голубой - символизирует небо, воздух, воду, чистоту и здоровье. В писанкарстве означает насыщение и небесную божественность.