UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

А ви знали навіщо вашій раковині другий отвір?

Навіщо раковині другий отвір (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Більшість сучасних раковин на кухні чи у ванній мають другий отвір, який розташований часто під краном, або збоку. Але завжди у верхній частині раковини. Навіщо ж він потрібен?

Про це пише Sante Plus.

Другий отвір - ваша страховка

Насправді цей отвір не просто для декору, він потрібен, щоб ви не затопили ваш дім, а заодно і сусідів, якщо ви мешканець багатоквартирного будинку.

Головним отвором є той, що на дні раковини. Він з'єднаний з сифоном, в якому осідає сміття, жир, волосся та всі інші відходи нашої життєдіяльності. Буває таке, що сифон або сам злив забивається. Якщо ви при цьому забудете закрити в поспіху чи через неуважність воду, вона почне литися через край.

Щоб цього не відбулося, у вашій раковині є цей самий другий отвір, який називається отвором переливної дренажної системи або переливним отвором, який дає змогу протидіяти витоку води.

Другий отвір на раковині має важливе значення (фото: instagram.com)

Дійсно, коли ваша раковина наповнюється через те, що зливні труби забиті або потік води занадто сильний, щоб злити його в каналізацію, другий отвір приходить на допомогу.

Не зловживайте

Однак не варто покладати всі надії саме на цей дренажний отвір. Він може так само забитися і не встигнути спустити воду за потреби.

Крім того часте забруднення основного отвору неминуче призведе до засорювання труб. Тож викидайте харчові відходи перед тим як мити посуд, або ж встановіть під раковину спеціальний подрібнювач.

Прочистити труби в разі засору допоможуть спеціальні засоби типу "Кріт" або народні методи, на кшталт оцту і соди.

Раніше ми писали, навіщо на холодильнику зверху "дивні штуки", і що буде, якщо їх зняти.

Також дізнайтеся, що трапиться, якщо покласти рулон туалетного паперу до холодильника.

Читайте РБК-Україна в Google News
кухняраковиналайфхаклайфхаки