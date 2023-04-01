А вы знали зачем вашей раковине второе отверстие?

Второе отверстие - ваша страховка

На самом деле это отверстие не просто для декора, оно нужно, чтобы вы не затопили ваш дом, а заодно и соседей, если вы обитатель многоквартирного дома.

Главным отверстием является то, что на дне раковины. Оно соединено с сифоном, где оседает мусор, жир, волосы и все остальные отходы нашей жизнедеятельности. Бывает такое, что сифон или сам слив забивается. Если вы при этом забудете закрыть в спешке или по невнимательности воду, она начнет литься через край.

Чтобы этого не произошло, в вашей раковине есть это самое второе отверстие, которое называется отверстием переливной дренажной системы или переливным отверстием, что позволяет противодействовать утечке воды.

Второе отверстие на раковине имеет важное значение (фото: instagram.com)

Действительно, когда ваша раковина наполняется из-за того, что сливные трубы забиты или поток воды слишком силен, чтобы слить его в канализацию, второе отверстие приходит на помощь.

Не злоупотребляйте

Однако не стоит возлагать все надежды именно на это дренажное отверстие. Оно может также забиться и не успеть спустить воду при необходимости.

Кроме того частое загрязнение основного отверстия неизбежно приведет к засору труб. Поэтому выбрасывайте пищевые отходы перед мытьем посуды или установите под раковину специальный измельчитель.

Прочистить трубы в случае засора помогут специальные средства типа "Крот" или народные методы, вроде уксуса и соды.