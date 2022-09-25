А ви знали, навіщо "ці штуки" на вашому холодильнику? Зніміть їх і це спростить ваше життя

У кожному холодильнику є такі "штучки", про функцію яких ви можете не здогадуватися. Вони розташовані на верхній частині домашнього рефрижератора.
Дивіться нижче в нашому матеріалі, як можна спростити життя за допомогою холодильника.
Ви купили новий холодильник, радієте помічнику, але є один нюанс. У вашій кухні його можна поставити лише так, що двері будуть відчинятися незручно для вас.
Звісно, до такого можна звикнути, але навіщо?
Зверху на холодильнику, там де ми часто збираємо пил і непотріб, є така непримітна пластикова планка.
Якщо її зняти (так, вона знімається), там будуть два отвори, а на дверцятах холодильника - ще один закритий отвір.
Аналогічні отвори є на кріпленні дверей холодильника. Якщо це кріплення зняти, двері холодильника можна переставити так, що вам стане значно зручніше їх відкривати, діставати й ставити продукти.
Впевнені, це значно спростить ваше життя!
Раніше ми писали, що станеться, якщо часто ставити теплу їжу в холодильник.
Також читайте, навіщо покласти рулон туалетного паперу до холодильника.