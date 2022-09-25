А ви знали, навіщо "ці штуки" на вашому холодильнику? Зніміть їх і це спростить ваше життя

Ви купили новий холодильник, радієте помічнику, але є один нюанс. У вашій кухні його можна поставити лише так, що двері будуть відчинятися незручно для вас.

Звісно, до такого можна звикнути, але навіщо?

Секретна "штучка", про яку ви можете не знати

Зверху на холодильнику, там де ми часто збираємо пил і непотріб, є така непримітна пластикова планка.

Якщо її зняти (так, вона знімається), там будуть два отвори, а на дверцятах холодильника - ще один закритий отвір.

Аналогічні отвори є на кріпленні дверей холодильника. Якщо це кріплення зняти, двері холодильника можна переставити так, що вам стане значно зручніше їх відкривати, діставати й ставити продукти.

Впевнені, це значно спростить ваше життя!