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А вы знали, зачем "эти штуки" на вашем холодильнике? Снимите их и это упростит вашу жизнь

Фото: Секретные штучки холодильника (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В каждом холодильнике есть такие "штучки", о функции которых вы можете не догадываться. Они расположены на верхней части домашнего рефрижератора.

Смотрите ниже в нашем материале, как можно упростить жизнь с помощью холодильника.

Вы купили новый холодильник, радуетесь помощнику, но есть один нюанс. На вашей кухне его можно поставить только так, что дверь будет открываться неудобно для вас.

Конечно, к такому можно привыкнуть, но зачем?

Секретная "штучка", о которой вы можете не знать

Сверху на холодильнике, там, где мы часто собираем пыль и хлам, есть такая неприметная пластиковая планка.

Если ее снять (да, она снимается), там будут два отверстия, а на дверце холодильника – еще одно закрытое отверстие.

Аналогичные проемы имеются на креплении дверей холодильника. Если это крепление снять, дверь холодильника можно переставить так, что вам станет гораздо удобнее их открывать, доставать и ставить продукты.

Уверены, это значительно упростит вашу жизнь!

Раньше мы писали, что произойдет, если часто ставить теплую пищу в холодильник.

Также читайте, зачем класть рулон туалетной бумаги в холодильник.

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