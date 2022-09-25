А вы знали, зачем "эти штуки" на вашем холодильнике? Снимите их и это упростит вашу жизнь

Вы купили новый холодильник, радуетесь помощнику, но есть один нюанс. На вашей кухне его можно поставить только так, что дверь будет открываться неудобно для вас.

Конечно, к такому можно привыкнуть, но зачем?

Секретная "штучка", о которой вы можете не знать

Сверху на холодильнике, там, где мы часто собираем пыль и хлам, есть такая неприметная пластиковая планка.

Если ее снять (да, она снимается), там будут два отверстия, а на дверце холодильника – еще одно закрытое отверстие.

Аналогичные проемы имеются на креплении дверей холодильника. Если это крепление снять, дверь холодильника можно переставить так, что вам станет гораздо удобнее их открывать, доставать и ставить продукты.

Уверены, это значительно упростит вашу жизнь!