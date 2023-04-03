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А ви знали, як бачать світ діти після народження і до 5 років?

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Понеділок 03 квітня 2023 21:09
А ви знали, як бачать світ діти після народження і до 5 років? Як діти бачать світ після народження (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Діти після народження бачать світ зовсім інакше, ніж дорослі люди із сформованим зором. І завершується цей процес лише в 3-5 річному віці. Який же світ очима малюків?

Про розповіла в TikTok офтальмолог з Канади Алекса Хект.

Сірий і розмитий світ

Коли діти народжуються, вони не можуть розрізняти кольори. І все, що відбувається навкруги, вони бачать в чорно-білому світлі. Точніше, у відтінках сірого, і все навкруги видається їм розмитим.

Лише по досягненню чотиримісячного віку світ навколо набуває обрисів і кольорів.

А ви знали, як бачать світ діти після народження і до 5 років?

Ось так світ бачать малюки (скриншот)

А у перший тиждень життя новонароджені не бачать далі, ніж на відстань 8-12 дюймів (20-30 сантиметрів).

Офтальмолог також зазначила, що до 3-5 річного віку діти не можуть досягти гостроти зору 20/20 (100-відсотковий зір) за таблицею зору Снеллена - 8-й рядок, або 10-й – за таблицею Сивцева (зір 1,0).

@dr.alexahecht Here’s what babies see when they’re born! #eyes #babies #optometry Lazy Sunday - Official Sound Studio

Раніше офтальмолог розповіла про небезпечну косметичну процедуру, яка шкодить повікам і очам.

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