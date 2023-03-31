Скільки коштує народити дитину в Україні: список платних і безкоштовних послуг

Планування вагітності і народження дитини в Україні під час війни може видатися ще тою авантюрою. Але життя триває, і багато пар зважуються стати батьками попри всі ймовірні труднощі й витрати.

Про всі нюанси ведення вагітності, пологів, і головне - реальну їх вартість у 2023 році - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Платні і безплатні аналізи, УЗД та інші обстеження

Більшість аналізів, обстежень вагітна жінка може пройти безкоштовно при постановці на облік в жіночій консультації (це варто зробити до 13 тижня вагітності).

До безкоштовних аналізів входять:

група крові та резус-фактор,

клінічний аналіз крові,

загальний аналіз сечі,

бактеріологічне дослідження мазків з піхви, цитологічне дослідження,

біохімічний аналіз крові (за показами),

коагулограма (за показами),

аналіз крові на глюкозу (за показами),

УЗД,

обстеження терапевта, ЛОРа, окуліста, стоматолога, інших фахівців,

електрокардіограма (ЕКГ),

аналіз на ВІЛ (тричі за вагітність),

реакція Вассермана (RW) - сифіліс (тричі за вагітність).

Проте є й платні аналізи і без деяких з них вам не підпишуть "Обмінну карту" в пологовому.

До платних обов'язкових входять:

гепатит B (HBsAg) - обов'язковий - 250 грн,

гепатит С - обов'язковий - 500 грн.

Зазначимо, що раніше ці аналізи були безкоштовними, але нині у держзакладах такі обстеження не проводяться.

Платні обстеження за бажанням породіллі чи показами:

Біохімічний скринінг на вроджені вади розвитку плоду (синдром Дауна та синдром Едвардса). Показами тут можуть бути попередні вагітності з вадами розвитку, вік жінки (після 35 років). Вартість - 550 грн.

Обстеження на TORCH-інфекції (токсоплазмоз, краснуха, цитомегаловірусна інфекція, герпетична інфекція). Таке обстеження може призначатися, зокрема, при діагнозі "багатоводдя". Вартість - 750 грн.

Глікований гемоглобін - показник крові, що відображає середній вміст цукру в крові за тривалий період (на відміну від вимірювання глюкози крові, що дає уявлення про рівень глюкози тільки на момент дослідження). Вартість - 415 грн.

Всі ціни взяті з сайту лабораторії "Дніпролаб".

Інші платні обстеження

Ультразвукове обстеження плоду. Хоча УЗД входить до пакету безкоштовних послуг, в певних випадках лікар-гінеколог може вагітній рекомендувати пройти обстеження "на кращому обладнанні".

Тобто вас направлять або до лабораторії, або до "хорошого спеціаліста". Тут уже право жінки вирішувати. Вартість послуги може варіюватися від 300 до 750 грн.

Скільки коштують пологи в Україні (фото: Getty Images)

Благодійні внески і "договірняк" з акушером-гінекологом

Після проведення медичної реформи з принципом "гроші йдуть за пацієнтом" лікарня зацікавлена в тому, щоб пацієнтка народжувала саме у них. Адже за одні пологи медзаклад отримує 10-15 тисяч гривень.

Тому жодних "благодійних внесків" при підписанні "Обмінної карти" вагітною з пологовим будинком вносити не треба.

Повний перелік безкоштовних послуг, які входять в пакет "Медична допомога при пологах", ви можете подивитися за посиланням. Зазначимо, що сюди входить кесарів розтин, епідуральна анестезія, а також анестезія оперативних втручань та післяпологових акушерських процедур.

Якщо ж ви хочете домовитися з конкретним лікарем, який прийме у вас пологи і буде на зв'язку 24/7, це ваш вибір. Розцінки тут індивідуальні і їх можна знайти на жіночих форумах чи в тій же черзі у гінеколога. Але варто пам'ятати, що "ваш лікар" може бути у відпустці або він не встигне до вас на пологи, якщо вони будуть проходити швидко.

Особливості партнерських пологів

За бажання породілля може народжувати разом з партнером (це може бути чоловік, сестра, матір, подруга - все індивідуально). Але йому потрібно буде пройти додаткове обстеження. Це обов'язкова флюорографія, за необхідністю аналіз крові на групу і резус, а також потрібен свіжий COVID-тест (за два дні до пологів).

Направлення на флюорографію і аналіз крові можна взяти у сімейного лікаря партнера (гінеколог, що веде жінку, такий документ не видає).

Якщо з певних причин ви хочете зробити ці аналізи швидше, наприклад, сімейний у відпустці чи найближчий запис лише за кілька тижнів, тоді ви зможете пройти обстеження платно в держзакладі.

Це близько 200 грн флюорографія і 130 грн за аналіз крові. В приватній лабораторії тест на COVID буде коштувати 300 грн.

За пологи платити не треба (фото: freepik)

Підпис "Обмінної карти", список в пологовий будинок

Після того, як всі обстеження будуть пройдені (обов'язкові - УЗД, ВІЛ, сифіліс, гепатит C, гепатит B, аналізи крові, сечі, вузькі спеціалісти), ви зможете підписати "Обмінну карту" в обраному вами пологовому (на терміні 36 тижнів).

Це може бути найближчий до вас або той, що вам рекомендували. Головне, щоб із пологовим був укладений договір з НСЗУ на медичну допомогу при пологах (це понад 300 закладів по всій країні).

Якщо все добре, в "Обмінну карту" вам поставлять штамп закладу.

У пологовому ви отримаєте перелік речей для роділлі, малюка, партнера.

Для роділлі:

Паспорт, обмінна карта

Халат

Нічна сорочка (2 шт.)

Шкарпетки (2-3 пари)

Капці

Прокладки гігієнічні

Спідня білизна

Бюстгальтер для годування

Пелюшки поглинаючі (10 шт.)

Посуд (чашка, ложка, тарілка)

Постільна білизна

Рушник

Пляшка мінералки без газу

Зубна щітка, зубна паста.

Для партнера:

Чистий змінний одяг

Чисте змінне взуття

Одноразовий комплект одягу (штани, куртка, шапочка, маска, бахіли) - в аптеці продається під назвою "Партнерські пологи, набір №2".

Для малюка:

Шапочки (2 шт.)

Шкарпетки

Пелюшки

Повзунки

Сорочки

Вологі серветки

Ватні палички

Дитяче мило

Підгузки

Термометр електронний

Ковдра дитяча

Важливо: ніяких ліків купувати не потрібно! Вони входять в пакет "Медичної допомоги при пологах" за Програмою медичних гарантій.

Список в пологовий взятий в КНП "Київський міський пологовий будинок №2".

"Доставка" в пологовий

Якщо вагітна не приїхала до пологового планово після 40 тижнів вагітності, а перейми чи відходження вод відбулося завчасно, можна викликати "швидку". Остання відвезе роділлю у найближчий пологовий, навіть якщо в "Обмінній карті" прописано інше.

Можна так само викликати таксі або добратися на індивідуальному авто. Зазначимо, що зробити це можна навіть в комендантський час (деякі служби таксі мають водіїв з перепусткою). Вашою ж перепусткою стане штамп пологового в "Обмінній карті".

Цікаво, що тарифи на перевезення в нічний час "не накручені" і залежать від програми, яка визначає завантаженість водіїв та попит. Тобто так само, як і в денний час.

Також ви можете попросити про супровід поліцію чи територіальну оборону вашого міста.

Платні палати в післяпологовий період

Після народження дитини породіллю переводять у післяпологовий блок, де вони зможуть перебувати від 48 до 72 годин, якщо пологи були без ускладнень. Часто такі палати є спільними, де мама й дитина буде ділити кімнату й санвузол з іншими породіллями. Ця послуга - безкоштовна.

За бажання можна скористатися офіційною послугою "платних палат". Це може бути окрема палата для мами і дитини, або ж "сімейна палата". В останній партнер може проживати з жінкою і немовлям, але саме - проживати. Виходити у справах і повертатися на ночівлю не можна. Такі вимоги зумовлені карантинними обмеженнями, які все ще діють в Україні.

Вартість палати від 600 до 1300 грн на добу (відповідно 1200-2600 дві доби, 1800-3900 три доби).

Вільне відвідування породіллі і малюка і перебування з ними в палаті деякий час офіційно не дозволені.

Прайс на пологи буде індивідуальним

Підсумуємо, що обов'язково вагітній треба буде заплатити лише за аналізи на гепатит B (HBsAg) і гепатит С. Це - 750 грн.

Далі - за показами і побажаннями:

Біохімічний скринінг на вроджені вади розвитку плоду - 550 грн

Обстеження на TORCH-інфекції - 750 грн

Глікований гемоглобін - 415 грн тощо.

Аналізи для партнера - до 630 грн

Платна палата після пологів - 1200-3900 грн

Доставка в пологовий і список речей для роділлі, партнера і малюка - сума визначається індивідуально.