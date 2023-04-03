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А вы знали, как видят мир дети после рождения и до 5 лет?

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Понедельник 03 апреля 2023 21:09
А вы знали, как видят мир дети после рождения и до 5 лет? Как дети видят мир после рождения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Дети после рождения видят мир совсем иначе, чем взрослые люди со сформированным зрением. И завершается этот процесс только в 3-5-летнем возрасте. Каков же мир глазами малышей?

Об этом рассказала в TikTok офтальмолог из Канады Алекса Хект.

Серый и размытый мир

Когда дети рождаются, они не могут различать цвета. И все происходящее вокруг они видят в черно-белом свете. Вернее, в оттенках серого, и все вокруг кажется им размытым.

Лишь по достижении четырехмесячного возраста мир вокруг приобретает очертания и цвета.

А вы знали, как видят мир дети после рождения и до 5 лет?

Вот так мир видят малыши (скриншот)

А в первую неделю жизни новорожденные не видят дальше, чем на расстояние 8-12 дюймов (20-30 сантиметров).

Офтальмолог также отметила, что до 3-5 летнему возраста дети не могут достичь остроты зрения 20/20 (100-процентное зрение) по таблице зрения Снеллена - 8-я строчка, или 10-я - по таблице Сивцева (зрение 1,0) .

@dr.alexahecht Here's what babies see when they're born! #eyes #babies #optometry Lazy Sunday - Official Sound Studio

Ранее офтальмолог рассказала об опасной косметической процедуре, которая вредит векам и глазам.

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