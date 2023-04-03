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Окуліст показала відео, після якого вам більше не захочеться нарощувати вії

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Понеділок 03 квітня 2023 14:02
Окуліст показала відео, після якого вам більше не захочеться нарощувати вії Чому нарощування вій небезпечне (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Нарощування вій - надзвичайно популярна процедура серед жінок. Але мало хто замислюється про наслідки цього бьюті-тренду.

Чому приклеювання штучного волосся на повіки може нашкодити, розповіла в TikTok офтальмолог з Канади Алекс Хек.

Чому окуліст ніколи не робитиме таку процедуру собі

За словами Алекс, вона в жодному разі не піде нарощувати собі вії. Причина дуже вагома: виявляється, на волосинках можуть вільно жити бактерії, яких непросто позбутися.

На відео лікарка продемонструвала дописувачам моторошний знімок вій своєї пацієнтки.

"Це фотографія нарощених вій з тоннами бактерій та навіть кліщами на них. Навіть якщо ви їх чистите щодня, все одно є високий ризик розмноження мікробів", - пояснила медик.

Окуліст показала відео, після якого вам більше не захочеться нарощувати вії

Ось чому нарощені вії небезпечні (скриншот)

Не тільки бактерії становлять небезпеку для повік і очей

Фахівець також згадала про небезпеку рідкої підводки та сироватки для вій із вмістом простагландину. Перший продукт сильно висушує очі і може призвести до появи ячменю. А ось другий провокує виникнення темних плям.

Головне, що треба пам'ятати перед будь-якою процедурою: завжди перевіряйте косметику на невеликому шматочку шкіри, наприклад на зап'яті. Так ви зможете переконатися, що вона безпечна саме для вас і не викличе ніяких побічних реакцій.

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Раніше ми писали про найнебезпечніший продукт з полиці супермаркету.

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