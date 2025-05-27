Ви здивуєтесь: ось чому з кожним роком час для нас минає швидше

Життя - це час, наповнений сенсом?

Дослідники з Університету Канзасу зацікавилися питанням, чому з віком здається, що життя починає набирати швидкість. І виявилося, що це зовсім не через одноманітність або рутину, а через глибокий особистісний розвиток та насиченість життя.

Під час дослідження вчені провели чотири експерименти та залучили понад 2500 добровольців. Досліди показали, що саме періоди життя, які наповнені сенсом, зростаннями та досягненнями, сприймаються людиною які ті, що пролетіли миттєво. Однак й більш одноманітні періоди життя не обов'язково можуть здаватися коротшими.

"Парадоксально, але коли ми найбільш залучені в значущу діяльність, час для нас наче пришвидшується", - кажуть автори дослідження.

Чому час починає летіти швидше

Вчені запропонували дві гіпотези, чому відбувається все саме так:

Теорія зростання-занурення. Коли ми інтенсивно розвиваємося, ми менше звертаємо увагу на хід часу - і просто розчиняємося у подіях, що з нами відбуваються.

Гіпотеза зростання-ностальгії. У ретроспективі важливі періоди викликають у нас ностальгію і через це здається, що вони промайнули дуже швидко.

Але й дуже цікавий момент - статистичний аналіз показує, що найбільше відчуття плинності життя нас охоплює не від кількості подій у житті, а від періодів, коли ми задоволені тим, що у ньому відбувається.

Не сумуйте, якщо ваше життя швидке

Фактично, швидкоплинність часу - це ознака не порожнечі чи змарнованого періоду життя, а навпаки - глибини моментів, які ми яскраво прожили. І якщо вас час від часу охоплює відчуття, що роки летять - не варто засмучуватися, бо це чіткий знак, що ваше життя проходить змістовно.

"Відчуття, що час летить - це не проблема, а індикатор того, що ваше життя наповнене і розвивається", - сказали дослідники.

А ще у всьому винен мозок

А от вчені з Університету Дьюка, вивчаючи те саме питання, дійшли висновку, що мозок людини з роками починає працювати повільніше, тому починає змінюватися відчуття часу.

Наприклад, у дитинстві день сповнений нових вражень, деталей та стимулів - тому він здається довшим. У юності мозок обробляє значно більше зорових та сенсорних сигналів за одиницю часу.

А у дорослому віці новизни значно менше, інформація обробляється повільніше і "час стискається".

Рік у 10 років - це 10% життя, а у 40 - лише 2,5%. Мозок підсвідомо порівнює новий досвід з попереднім масштабом, і кожен рік починає здаватися все коротшим.

"Сприйняття часу - це не просто психологія, це біологія. Коли наш мозок уповільнюється, уповільнюється й обробка досвіду. Щоб відчувати, що життя насичене - потрібно постійно кидати собі виклик", - каже нейропсихолог Крістофер Буер.