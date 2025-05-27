Вы удивитесь: вот почему с каждым годом время для нас проходит быстрее

Жизнь - это время, наполненное смыслом?

Исследователи из Университета Канзаса заинтересовались вопросом, почему с возрастом кажется, что жизнь начинает набирать скорость. И оказалось, что это вовсе не из-за однообразия или рутины, а из-за глубокого личностного развития и насыщенности жизни.

Во время исследования ученые провели четыре эксперимента и привлекли более 2500 добровольцев. Опыты показали, что именно периоды жизни, которые наполнены смыслом, ростом и достижениями, воспринимаются человеком как пролетевшие мгновенно. Однако и более однообразные периоды жизни не обязательно могут казаться короче.

"Парадоксально, но когда мы наиболее вовлечены в значимую деятельность, время для нас как будто ускоряется", - говорят авторы исследования.

Почему время начинает лететь быстрее

Учёные предложили две гипотезы, почему происходит всё именно так:

Теория роста-погружения. Когда мы интенсивно развиваемся, мы меньше обращаем внимание на ход времени - и просто растворяемся в происходящих с нами событиях.

Гипотеза роста-ностальгии. В ретроспективе важные периоды вызывают у нас ностальгию и из-за этого кажется, что они пролетели очень быстро.

Но и очень интересный момент - статистический анализ показывает, что больше всего ощущение текучести жизни нас охватывает не от количества событий в жизни, а от периодов, когда мы довольны тем, что в ней происходит.

Не унывайте, если ваша жизнь быстрая

Фактически, быстротечность времени - это признак не пустоты или потерянного периода жизни, а наоборот - глубины моментов, которые мы ярко прожили. И если вас время от времени охватывает ощущение, что годы летят - не стоит расстраиваться, потому что это четкий знак, что ваша жизнь проходит содержательно.

"Ощущение, что время летит - это не проблема, а индикатор того, что ваша жизнь наполнена и развивается", - сказали исследователи.

А еще во всем виноват мозг

А вот ученые из Университета Дьюка, изучая тот же вопрос, пришли к выводу, что мозг человека с годами начинает работать медленнее, поэтому начинает меняться ощущение времени.

Например, в детстве день полон новых впечатлений, деталей и стимулов - поэтому он кажется длиннее. В юности мозг обрабатывает значительно больше зрительных и сенсорных сигналов за единицу времени.

А во взрослом возрасте новизны значительно меньше, информация обрабатывается медленнее и "время сжимается".

Год в 10 лет - это 10% жизни, а в 40 - только 2,5%. Мозг подсознательно сравнивает новый опыт с предыдущим масштабом, и каждый год начинает казаться все короче.

"Восприятие времени - это не просто психология, это биология. Когда наш мозг замедляется, замедляется и обработка опыта. Чтобы чувствовать, что жизнь насыщена - нужно постоянно бросать себе вызов", - говорит нейропсихолог Кристофер Буэр.