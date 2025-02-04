Ви його не впізнаєте! Який вигляд має головний красунчик з "Таємниць Смолвіля" (фото)

Пам’ятаєте, як у 2000-х ви з нетерпінням чекали нові епізоди "Таємниць Смолвіля"? Усе через нього - харизматичного та неймовірно привабливого Тома Веллінга в ролі Кларка Кента.

А тепер РБК-Україна (проект Styler) пропонує подивитися, як змінився актор за ці роки!

Том Веллінг народився 26 квітня 1977 року. У старших класах захоплювався спортом, зокрема бейсболом і баскетболом. Його батько обіймав керівну посаду в General Motors, проте сам Том не виявляв інтересу до технічних чи управлінських спеціальностей і певний час працював будівельником.

Однак доля мала для нього інші плани. У 1998 році, через три роки після закінчення школи, він привернув увагу професійного фотографа, який побачив у ньому модельний потенціал і запропонував спробувати себе в індустрії.

Том вирішив не втрачати шанс, і це було правильне рішення - вже за два роки він став обличчям таких брендів, як Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, паралельно знімаючись у другорядних ролях у кіно та серіалах.

А у 2001 році відбувся його справжній злет - він отримав головну роль у серіалі "Таємниці Смолвіля", яка зробила його зіркою. Брюнет із виразним поглядом і чуттєвими губами підкорив серця мільйонів прихильниць.

Том Веллінг (кадр з фільма "Таємниці Смолвіля")

Після культового серіалу Том Веллінг не полишив акторську кар'єру. Він зіграв лейтенанта поліції Лос-Анджелеса Маркуса Пірса у серіалі "Люцифер", а також з’явився в "Бетвумен" і "Судді Емі". Крім того, актор виконав роль Семуеля Кемпбелла у шоу "Вінчестери".

Веллінг також знімався в кіно: його можна побачити у фільмах "Оптом дешевше" та його сиквелі, а також у стрічках "Туман" і "День драфту".

Том Веллінг (фото: instagram.com/tomwelling)

Зараз актор веде подкаст "TalkVille" разом із Майклом Розенбаумом, який зіграв Лекса Лютора у "Таємницях Смолвіля".

Том не приховує бажання продовжити історію культового серіалу, проте поки що не отримав підтримки від Warner Brothers.

Том Веллінг (фото: instagram.com/tomwelling)

А нещодавно його заарештували за керування автомобілем у стані сп’яніння. Інцидент стався після опівночі на одній із парковок у Каліфорнії.

Припускається, що рівень алкоголю в крові Веллінга дорівнював або перевищував допустиму норму.

Том Веллінг (фото: instagram.com/tomwelling)