Як сьогодні виглядає акторка Ірина Поплавська - зірка серіалу "Моя улюблена Страшко"

Ірина Поплавська - 28-річна українська акторка, відома роллю Насті Глушко у серіалі "Моя улюблена Страшко". Нині вона мешкає за кордоном і продовжує ділитися деякими подробицями свого життя у соцмережах.

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Що відомо про Ірину Поплавську

Поплавська отримала головну роль у серіалі "Моя улюблена Страшко", який після виходу здобув популярність і сподобався глядачам. Проте другий сезон фани поки що так і не побачили. До слова, серіал "Моя улюблена Страшко" є українською адаптацією колумбійської теленовели "Yo soy Betty, la fea". Жанр - драмеді.

Ірина Поплавська у ролі Насті Глушко (фото: instagram.com/icedevka)

Ірина після початку повномасштабної російсько-української війни перебралася до Німеччини разом із мамою. У Берліні зірка продовжувала реалізовувати свої акторські здібності та займатися улюбленою справою, про що розповідала в одному з інтерв'ю.

"Ми обрали Німеччину, бо тут у мене живе тітка вже 12 років. Ми одразу поїхали не в Берлін, а були на півночі Німеччини. А потім я просто побачила, що в Берліні є проєкти різні для українських акторів, тобто, що намагаються підтримувати, робити щось про війну, і через це в тому числі я поїхала туди", - говорила вона.

Також акторка долучалася там до вистав, які стали своєрідною рефлексією на тему війни. У постановці були задіяні не лише українці, а й німецькі актори. Тому одну з таких вистав показували трьома мовами: англійською, німецькою та українською.

Ірина Поплавська (фото: instagram.com/icedevka)

Щодо питання свого повернення в Україну Поплавська не дає чіткої відповіді. Вона зізнається, що не має плану дій, і називає себе "людиною, якій нема що втрачати і за що триматися". Проте знаменитість наголошувала, що повернеться на батьківщину, якщо буде до цього готова і матиме можливість займатися улюбленою справою.

Ірина Поплавська у серіалі "Моя улюблена Страшко" (фото: instagram.com/icedevka)

Соцмережі Ірини Поплавської

За сторінкою акторки в Instagram стежить понад 8 тисяч користувачів. У шапці профілю вона зазначила, що наразі її місце перебування - Лондон, а також залишила слова про те, що у її блозі підписники можуть побачити "пропаганду здорового глузду".

Зірка публікує особисті кадри або ж знімки, зроблені під час професійних фотосесій. В одній із крайніх публікацій Поплавська зізналася, що за останні роки з нею сталося багато всього, і невдовзі вона розповість шанувальникам трохи більше.

"Ми не обираємо, що з нами відбувається, але обираємо, як реагувати. Не питайте, чому я. Цікаво, що буде далі", - процитувала Ірина рядки з книжки "Подарунок" Едіт Егер.

Ірина Поплавська (фото: instagram.com/icedevka)

Ірина Поплавська (фото: instagram.com/icedevka) Ірина Поплавська (фото: instagram.com/icedevka)

Окрім того, у соцмережах зірки серіалу "Моя улюблена Страшко" можна побачити серію її відвертих кадрів, на яких вона позує напівоголеною. Також на сторінці Полтавська ділиться спільними світлинами з друзями і колегами, та залишає у таких постах деякі свої думки.

Соцмережі Ірини Поплавської (фото: instagram.com/icedevka) Соцмережі Ірини Поплавської (фото: instagram.com/icedevka)

Соцмережі Ірини Поплавської (фото: instagram.com/icedevka)

Соцмережі Ірини Поплавської (фото: instagram.com/icedevka) Соцмережі Ірини Поплавської (фото: instagram.com/icedevka)