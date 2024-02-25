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"Ви всі глухі". Відомий режисер розніс пісню alyona alyona і Jerry Heil для Євробачення

Олексій Залевський і переможниці Нацвідбору (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий дизайнер та режисер Олексій Залевський, який вперше зізнався, що йому поставили страшний діагноз, розкритикував пісню переможниць Нацвідбору на Євробачення 2024 alyona alyona і Jerry Heil.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю стиліста для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

Олексій Залевський про трек alyona alyona і Jerry Heil

За словами дизайнера, йому було складно розібрати слова з пісні Teresa & Maria.

І лише за допомогою титрів режисеру вдалося зрозуміти, про що вона.

"Чесно скажу: "Друзі, ви серйозно?". Я жодного слова не зрозумів. Ви всі глухі чи я ідіот?… Я розумію, що це модно, коли приглушений вокал. Але текст має бути якийсь, а не набір звуків", - зазначив Олексій.

alyona alyona і Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"З погляду саундпродюсера, не розумію. Може вони на якихось високих частотах співають, які я не чую. Ну реально, розібрати текст неможливо… Ця пісня ну таке. Скажімо так", - додав він.

Також він сказав, що йому сподобалася композиція KALUSH, з якою артисти перемогли на Євробаченні у 2022 році.

"KALUSH вони чудово зробили. Я вважаю, що навіть якби не було війни, то в них шикарна пісня, і вони б чесно виграли Євробачення. Знімаю капелюх", - прокоментував Залевський.

 

Нагадаємо, Євробачення 2024 відбудеться у місті Мальме з 7 по 11 травня.

Україна виступить у першій половині першого півфіналу. Гранд-фінал пісенного конкурсу пройде 11 травня. 

Нещодавно MELOVIN пояснив, чому звинуватив організаторів Нацвідбору у фальсифікації голосів.

Також "Антитіла" виступили проти участі України у Євробаченні.

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