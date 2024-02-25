"Вы все глухие". Известный режиссер разнес песню alyona alyona и Jerry Heil для Евровидения

Алексей Залевский о треке alyona alyona и Jerry Heil

По словам дизайнера, ему было сложно разобрать слова из песни Teresa & Maria.

И лишь с помощью титров режиссеру удалось понять, о чем она.

"Честно скажу: "Друзья, вы серьезно?". Я ни одного слова не понял. Вы все глухие или я идиот?.... Я понимаю, что это модно, когда приглушенный вокал. Но текст должен быть какой-то, а не набор звуков", - отметил Алексей.

alyona alyona и Jerry Heil (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

"С точки зрения саундпродюсера, не понимаю. Может они на каких-то высоких частотах поют, которые я не слышу. Ну реально, разобрать текст невозможно... Эта песня ну такое. Скажем так", - добавил он.

Также он сказал, что ему понравилась композиция KALUSH, с которой артисты победили на Евровидении в 2022 году.

"KALUSH они прекрасно сделали. Я считаю, что даже если бы не было войны, то у них шикарная песня, и они бы честно выиграли Евровидение. Снимаю шляпу", - прокомментировал Залевский.

Напомним, Евровидение 2024 состоится в городе Мальме с 7 по 11 мая.

Украина выступит в первой половине первого полуфинала. Гранд-финал песенного конкурса состоится 11 мая.