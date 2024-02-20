MELOVIN пояснив, чому звинуватив організаторів Нацвідбору у фальсифікації голосів

Співак MELOVIN, який раніше звинуватив організаторів Нацвідбору на Євробачення 2024 в нечесному проведенні голосування, змінив свою позицію. Свої закиди артист вважає помилкою, назвавши їх "повною лажою".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю виконавця для проєкту "ТУР Зірками" .

Співак визнав свою помилку

За словами знаменитості, звинувачення, висунуті ним у бік організаторів і переможниць Нацвідбору alyona alyona і Jerry Heil, були озвучені на емоціях.

"Ми всі помиляємося. Я взагалі вважаю, те, що я зробив - це повна лажа. Це були не мої думки в цей момент. Це було диструктивно, я це приймаю. От така була у мене жертовна позиція", - пояснив свій вчинок MELOVIN.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Але все ок, я дуже люблю дівчат і бажаю їм успіху на "Євробаченні". І вони це знають. Альона до мене в гримерку приходила, поради давала", - продовжив він.

Також музикант додав, що не ображається на журі та глядачів за те, що посів третє місце на Нацвідборі.

"Я дуже щасливий, що у нас живе музика. Я зараз живу без образ. І чому вже ображатися? Поїде дуже класна пісня, поїде класно вкладене промо. Я радий, що я не вклав стільки грошей, як Jerry Heil та Аlyona Аlyona в рекламну кампанію", - прокоментував співак.

Що передувало скандалу

3 лютого, коли стало відомо, хто представить цьогоріч Україну на Євробаченні, MELOVIN сказав, що alyona alyona і Jerry Heil нібито заплатили за свою перемогу.

Пізніше alyona alyona в ефірі "1+1 Україна" відреагувала на закиди, і сказала, що не уявляє, скільки потрібно заробляти, щоб оплатити таку кількість людей.

"Якщо люди думають, що вони [гроші] у нас є, і ми б їх витрачали не на збори, а на такі штуки, і не писали б якісну й класну пісню, яка потрапить у серце, хай вони в нас будуть", - сказала артистка.