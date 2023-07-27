А ви впевнені, що п'єте якісний чай? Ось як це можна легко перевірити

Як перевірити листовий чай

Запах чаю багато чого може розповісти про якість продукту. Перш за все перевірте, чи нема якихось неприємних ноток - сирості, плісняви тощо. Також не варто вибирати надто ароматизовані чаї, вони насправді забивають смак чаю. У напої має відчуватись тільки легкий аромат.

Важливою ознакою якості є колір листя. Він має бути рівномірний та відповідати сорту чаю. Зелений: може мати усі відтінки від яскравого до темно-зеленого. Чорний: від темно-коричневого до чорного. Якщо у чаї ж листя різних кольорів, то це може свідчити, що його змішали з іншими сортами або ж неякісно посушили.

Розмір листя з однієї упаковки має бути однаковим. Бажано, щоб було якомога менше "перетертого", бо воно погано запарюватиметься. Якісний чай не має містити листя іншого кольору та розміру.

Наступний етап перевірки - запарювання. У якісного чорного чаю на поверхні з'явиться піна, її не буває хіба у крупнолистових сортів. Також зверніть увагу на те, чи на чашці після такого чаю не залишається характерних коричневих слідів.

Ще однією ознакою якості може бути те, що використана заварка повторно гарно запарюється. Хоча цього чаю вже не варто пити.

Як перевірити чай у пакетиках

Іноді виробники можуть зловживати барвниками. Їх присутність у чаї можна легко виявити - опустіть пакетик у холодну воду і залишити на годину-дві. Якщо вода дуже забарвилася - це ознака, що у чай додали барвник.

Якщо ж вода ледь набула коричневого чи зеленкуватого кольору, то чай можна вважати натуральним.

Також можна перевірити чай за допомогою гарячої води. Залийте пакетик окропом у білій чашці, а тоді перелийте в інший посуд. Якщо на чашці помітний наліт, то це низькосортний чай.

Як правильно зберігати чай

Навіть якісний чай з часом може втрачати свої характеристики, якщо його неправильно зберігати. У відкритій упаковці він може послаблювати свій запах і вбирати інші. Тому тримайте чай тільки у герметичній тарі без доступу світла та сторонніх запахів.

Зелений та жовтий чай повинні зберігатись у холоді, а улуни - при мінусовій температурі та у вакуумі, пуери (постферментовані чаї) - повинні зберігатися з доступом кисню, з рівнем вологості 30-60% при температурі 23-26 градусів тепла.