А вы уверены, что пьете качественный чай? Вот как это можно легко проверить

Как проверить листовой чай

Запах чая может многое рассказать о качестве продукта. Прежде всего проверьте, нет ли каких-то неприятных ноток - сырости, плесени и т. п. Также не стоит выбирать слишком ароматизированные чаи, они на самом деле забивают вкус чая. В напитке должен чувствоваться только легкий аромат.

Важным признаком качества является цвет листья. Он должен быть равномерным и соответствовать сорту чая. Зеленый: может иметь все оттенки от яркого до темно-зеленого. Черный: от темно-коричневого до черного. Если в чае же листья цветов, то это может свидетельствовать, что его смешали с другими сортами или некачественно посушили.

Размер листьев из одной упаковки должен быть одинаковым. Желательно, чтобы было как можно меньше "перетертого", потому что оно будет плохо запариваться. Качественный чай не содержит листьев другого цвета и размера.

Следующий этап проверки - запаривание. У качественного черного чая на поверхности появится пена, ее не бывает разве что у крупнолистовых сортов. Также обратите внимание на то, не остается ли на чашке после такого чая характерных коричневых следов.

Еще одним признаком качества может служить то, что использованная заварка повторно хорошо запаривается. Хотя такого чая уже не стоит пить.

Как проверить чай в пакетиках

Иногда производители могут злоупотреблять красителями. Их присутствие в чае можно легко обнаружить - опустите пакетик в холодную воду и оставить на час-два. Если вода очень окрасилась - это признак, что в чай добавили краситель.

Если же вода едва приобрела коричневый или зеленоватый цвет, то чай можно считать натуральным.

Также можно проверить чай с помощью горячей воды. Залейте пакетик кипятком в белой чашке, затем перелейте в другую посуду. Если на чашечке заметен налет, то это низкосортный чай.

Как правильно хранить чай

Даже качественный чай с течением времени может терять свои характеристики, если его неправильно хранить. В открытой упаковке он может ослаблять свой запах и впитывать другие. Поэтому держите чай только в герметичной таре без доступа света и посторонних запахов.

Зеленый и желтый чай должны храниться в холоде, а улуны - при минусовой температуре и в вакууме, пуеры (постферментированные чаи) - должны храниться с доступом кислорода, с уровнем влажности 30-60% при температуре 23-26 градусов тепла.