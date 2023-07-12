Ці види чаю допоможуть покращити настрій: включіть їх до раціону

Дуже часто ми стикаємось зі стресом, тривожністю та навіть депресією. Однак можна підняти настрій та полегшити симптоми депресії за допомогою чаю.

Про те, які види чаю допоможуть покращити настрій, розповіла нутриціолог Дарія Семеренко у своєму Instagram.

Ромашка

За словами нутриціолога, споживання ромашкового чаю допомагає пом'якшити симптоми тривожного розладу, позбутися депресії та покращити якість сну.

Вся справа в хімічному складі - чай з ромашки містить антиоксидант "апігенін", який здатний зміцнити емоційний фон та заспокоїти.

Пасифлора

Також називають страстоцвіт. Особливо часто чай з пасифлорою рекомендують пити тим, хто хоче добре виспатися та прояснити думки.

До того ж ця рослина допомагає впоратися із тривожністю та така ж дієва, як і спеціальні ліки, але не має побічних ефектів.

М'ята

М'ята містить ментол, який вважається найкращим захистом від стресу, адже він діє тонізуюче на організм, додаючи йому більше енергії для боротьби з негативними думками.

М'ятним чаєм можна повністю замінити напої, що містять кофеїн. Також м'ята допомагає боротися із головним болем, який виникає через перевтому.

Меліса

Мелісу називають родичкою м'яти з ароматом лимону. Ця рослина широко використовується для подолання розладів сну, тривожності, депресії.

Вона є ефективною завдяки підвищенню рівня ГАМК (гальмівний нейромедіатор - біологічно активна речовина), що відповідає за боротьбу зі стресом Також меліса значно зменшує рівень кортизолу в крові.

Лаванда

Лавандовий чай допомагає позбутися тривожних розладів, депресії та проблем зі сну. Вона діє на мозок, як стабілізатор. Чудовий варіант випити лаванди ввечері після важкого робочого дня.

Валеріана

Напій з цієї рослини можна назвати відомим заспокійливим засобом. Також її дуже часто країнах Заходу використовують як спецію, а в США додають під час приготування есенцій, лікерів та настоянок.

Чебрець

Чай з цієї рослини має легкий снодійний та заспокійливий ефект. Чебрець добре відомий у багатьох країнах, де його застосовують і як лікарський засіб, і як ароматну приправу до страв.

Тулсі

Також називають базилік священний. Напій з цієї рослини допоможе легко організму адаптовуватися до різних несприятливих впливів, підвищує фізичну та розумову працездатність.

В Індії ця рослина вважається священною, називають "королевою трав".