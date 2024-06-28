Женя Галич гнівно вилаяв "ляпіса" Міхалка, який зрадив українців

Галич зробив репост допису панк-рокерів, в якому ті закликали свою аудиторію чекати на тур Україною вже цього літа.

"Ого, хто намалювався? Реально?"- саркастично відповів співак.

Instagram-stories Жені Галича (Скриншот)

Женя пояснив, що він є колишнім прихильником проєкту Brutto учасником котрого є Ляпіс Трубецкой. Саме через це у рокера виникли питання безпосередньо до засновника гурту - Сергія Міхалка.

"Ви ж воїни світла, ви ж про це все співали, у вас же була певна ідеологія, за вами ж тягнулися люди. У мене питання, як у фаната, де ви ділися? Де перебував Сергій Міхалок під час повномасштабного вторгнення, а друге питання - як він вчинив зі своїми хлопцями, з учасниками проєкту Brutto і групи Ляпіс Трубецкой, які лишилися в Україні?" - звернувся Галич.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Музикант зазначив, що він був би втішений отримати відповідь від організаторів, яка задовольнить безпосередньо його як прихильника та кожного українця, що планує йти на концерти. Женя сказав, що він готовий забрати всі свої слова назад і визнати свою неправоту за умови, якщо відповідь буде публічною.

Сергій Міхалок (фото:instagram.com/brutto_nostra)

"З Гурковим, як раз, я спілкувався на початку повномасштабки в Києві і прекрасно розумію, що він рівний тіп і він брав участь у обороні Києва. До нього питань взагалі ніяких немає", - зазначив музикант.

Крім того, фронтмен каже, що саме від вокаліста гурту Віталія Гуркова він і дізнався деталі про "загальний стан справ" у Brutto.