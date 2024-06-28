"Рюмка водки" тепер тільки на столі: Spotify видалив сторінки одразу декількох російських співаків

Один з найбільших музичних стрімінгових сервісів Spotify видалив профілі російських артистів, які підтримують напад Росії на Україну.

У переліку видалених артистів - персони, проти яких США та ЄС запровадили санкції. Серед них - Григорій Лепс, Шаман, Олег Газманов, Чичеріна, Поліна Гагаріна та гурт "Любе".

На цей момент, при введенні псевдоніма артиста в пошуку, його сторінку не показує. Залишилися плейлисти із їхніми іменами, проте прослухати треки не вийде.



Плейлисти з піснями Лепса і Гагаріної у Spotify (Скриншоти)

Нагадаємо, що у березні 2022 року, платформа заявила, що зупиняє свою діяльність в Росії. Одразу після початку повномасштабного вторгнення сервіс закрив свої офіси у країні-агресорці. В грудні 2023 року, Spotify подав заявку на ліквідацію російської юридичної особи та повністю припинив роботу в РФ.

Також у жовтні 2023 року, акаунти співаків-путіністів Газманова і Лепса було зламано. На основне фото сторінок проукраїнські хакери поставили зображення Львівського репера Clonnex з антивоєнним закликом. На замінених фото стилізованим під кров шрифтом написано "Stop war in Ukraine". Композиції російських виконавців на той момент залишилися доступні.

Акаунти Лепса і Газманова у Spotify (Скриншоти)

Крім того, Олег Газманов, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна та інші підтримали введення російських військ в Україну. Деякі з них виступали на концерті в Лужниках до річниці повномасштабного вторгнення і в окупованому Донецьку.