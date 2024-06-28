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Женя Галич гневно обматерил "ляписа" Михалка, который предал украинцев

Женя Галич, Сергей Михалок (коллаж РБК-Украина)
Автор: Катерина Зелинская

Фронтмен рок-группы Otorvald Женя Галич нецензурно обратился к группе Ляпис Трубецкой из-за новости о ее туре по Украине.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает подробности возмущения рокера, которыми он поделился в своем Instagram.

Галич сделал репост публикации панк-рокеров, в которой те призвали свою аудиторию ждать тур по Украине уже этим летом.

"Ого, кто нарисовался?" - саркастически ответил певец.

Instagram-stories Жени Галича (Скриншот)

Женя объяснил, что он является бывшим поклонником проекта Brutto, участником которого является Ляпис Трубецкой. Именно поэтому у рокера возникли вопросы непосредственно к основателю группы - Сергею Михалку.

"Вы же воины света, вы же об этом все пели, у вас же была определенная идеология, за вами тянулись люди. У меня вопрос, как у фаната, где вы делись? Где находился Сергей Михалок во время полномасштабного вторжения, а второй вопрос - как поступил со своими ребятами, с участниками проекта Brutto и группы Ляпис Трубецкой, которые остались в Украине?" - обратился Галич.

Женя Галич (фото: instagram.com/jenia_galich)

Музыкант отметил, что он был бы рад получить ответ от организаторов, который удовлетворит непосредственно его как поклонника и каждого украинца, который планирует идти на концерты. Женя сказал, что он готов забрать все свои слова назад и признать свою неправоту при условии, если ответ будет публичным.

Сергей Михалок (фото: instagram.com/brutto_nostra)

"С Гурковым, как раз, я общался в начале полномасштабки в Киеве и прекрасно понимаю, что он ровный тип и он участвовал в обороне Киева. К нему вопросов вообще никаких нет", - отметил музыкант.

Кроме того, фронтмен говорит, что именно от вокалиста группы Виталия Гуркова он и узнал детали об "общем положении дел" в Brutto.

 

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