А ви вмієте правильно сприймати компліменти? Цю правду про приємні слова від інших варто знати

Вам кажуть "Ти сьогодні просто ВАУ, як круто виглядаєш!", а ви у відповідь розповідаєте про светр, який пасує або про вдале освітлення, то вам варто задуматися. Можливо, вам здається, що ви не заслуговуєте на такі слова або боїтеся виглядати самовпевнено.

Фахівці стверджують, що це нормально - червоніти від компліментів. Бо нас в дитинстві вчили, що треба бути скромним, а самокритика підказує, що це незаслужена похвала.

"Але спробуйте уявити, що комплімент - це маленький подарунок. Його може бути просто приємно отримати. І, може, людині, яка його робить, теж хочеться порадувати тебе", - кажуть експерти.

Коли ми отримаємо комплімент, у нас виникає цілий спектр емоцій - від радості до збентеження. Якщо почуттям поділитися, можна зустріти схожі реакції та знайти багато спільного з іншими людьми. А ще компліменти дозволяють нам зрозуміти, якими нас бачать інші люди.

Якщо ти чуєш гарні слова на свою адресу:

Не знецінюй себе, не виправдовуйся, не заперечуй

Усміхнися та просто скажи: "Дякую"

Як хочеш, додай: "Мені дуже приємно", "Твої слова надихають".

Наступний комплімент спробуй сприйняти без відмовок.

Фахівці також радять не знецінювати компліменти ("Ой, це дрібниця", "Та нічого особливого") та не переводити розмову у негатив ("Та ви просто не бачили моїх помилок").

Не варто відповідати невпевнено або з сарказмом - це може поставити у незручне становище як вас, так і того, хто сказав вам приємні слова.