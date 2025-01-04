Чому біля моря ми завжди почуваємося фізично та психічно значно краще: наукові факти

Море викликає у багатьох людей відчуття спокою, наповненості, легкості. Здається, що увесь світ стає меншим, час зупиняється, а шум просто зникає, коли ви споглядаєте на море або навіть у ньому плаваєте. І вчені стверджують, що для цього є цікаві наукові пояснення.

Чому людина значно краще відчуває себе фізично та психічно біля моря, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversatoin.

Що ми відчуваємо біля моря

Біля моря ми часто відчуваємо захоплення або подив, відчуття щастя, безмежності, свободи, мізерності перед обличчям чогось величезного.

Можливо, це тому, що ми самі на 70% складаємося з води або може тому, що величезний масштаб моря відкриває нам перспективу, нагадуючи про наш зв'язок з чимось набагато більшим.

Такий діапазон почуттів, який називають "благоговінням", ретельно вивчався психологами та науковцями. Перебування поблизу природних водойм, особливо моря, приносить користь для здоров'я і цей ефект отримав назву "блакитне здоров'я".

Чому біля моря ми відчуваємо себе щасливішими?

За словами дослідників, перебування поблизу води часто означає, що ми займаємося більше фізичною активністю, тоді як природне оточення також має відновлюючий вплив на наше психічне благополуччя та соціальне життя. Тобто, це має переваги для психічного здоров'я.

Крім того, блакитні простори можуть покращити загальну якість навколишнього середовища, що приносить непряму користь для здоров'я.

Життя на Землі зародилося в океанах і, крім того, що море є життєво важливим джерелом поживних речовин і ресурсів, море є нашою біологічною точкою походження.

Наш піт і сльози схожі на солоний склад моря, і існує дивовижна схожість між тим, як діють елементи моря та наші тіла. У більш загальному застосуванні до природного середовища це має назву - біофілія.

Гіпотеза біофілії є одною з трьох основних теорій, які пояснюють потяг людини до моря. Дві інші - це теорії відновлення психофізіологічного стресу та теорія відновлення увагу. Усі три теорії не виключають одна одну, і всі сприяють відчуттю благополуччя, яке дає нам море.

Чи це прогулянка по узбережжю, катання на човні по поверхні, занурення під хвилі або спостереження чи медитація біля нього - море дозволяє нам відвести наші розумові труднощі вбік і відчути себе вільними.

Це може допомогти нам знайти те, що психологи називають "відновленням", і це є відчуття благополуччя, яке нам важко шукати в іншому місці.

Що дає "блакитне здоров'я"

Воно може бути потужним інструментом для зменшення стресу та покращення нашого настрою. Наш зв'язок з природою допомагає нам поглянути на власні турботи в перспективі - він відновлює нашу увагу, відволікає від турбот, які домінують у нашому повсякденному житті.

Багато людей з обмеженими можливостями або травмами, які заважають їм ходити або легко пересуватися по суші, можуть купатися в морі. Це може запропонувати їм на мить закрити очі, подихати й, можливо, навіть відчути тілесну свободу чи автономію.

З цієї причини водні види спорту (особливо в морі) можуть відігравати величезну роль у зміцненні психологічного благополуччя людей з обмеженими можливостями. Човни, обладнання та види діяльності можна адаптувати, щоб охопити всіх, незалежно від їхніх здібностей.

Це не тільки приносить фізичне та емоційне благополуччя, але й дозволяє людині, незалежно від її обмежень, відчути свободу та зв’язок, які може запропонувати море. Море належить кожному, і ми всі заслуговуємо відчувати його величезну трансформаційну силу.

Користь для фізичного здоров'я

Зміцнення імунітету. Морське повітря насичене йодом і мінералами, які допомагають активізувати імунну систему.

Оздоровлення шкіри. Купання в солоній воді очищає шкіру, зменшує ускладнення та ускладнення при деяких дерматологічних захворюваннях, таких як екзема.

Зниження стресу для тіла. Плавання у морі тренує м'язи, покращує кровообіг і сприяє розслабленню.

Користь для психічного здоров'я

Зменшення стресу. Шум хвиль діє як природна терапія, знижуючи рівень кортизолу (гормон стресу).

Покращення настрою. Контакт із морем користь виробленню серотоніну - гормону щастя.

Збільшення концентрації. Час біля моря покращує здатність до фокусування та загалом допомагає очистити розум від зайвих думок.