Як втриматися від повідомлень колишньому: секрети залізної витримки

Наступив новий рік, в тобі вже чимала порція салатів та шампанського, але чогось явно бракує? І тобі раптом захотілося написати колишньому? Стоп! Глибокий вдих, видих, і спробуй пережити цей порив, прочитавши наші поради. Можливо, вони врятують твою гордість і нерви.

Бажання написати колишньому - це як бажання з'їсти п'ятий шматок піци: начебто ти вже не голодна, і тобі це не потрібно, але якась частина тебе так наполягає. Та замість того, щоб піддаватися цьому імпульсу, спробуй скористатися порадами нижче

1. Нагадай собі, чому це погана ідея

Згадай, чому ви розійшлися. Якщо твій мозок мило нагадує лише романтичні прогулянки, десь там має бути ще спогад про його забутий посуд у мийці або ту саму сварку через "я забув написати".

2. Відволікайся

Починай прати всі речі, які лежали купою з минулого року. Або краще - займайся спортом. Зроби випади, планку, і бажання написати зникне разом із залишками сил.

3. Видали його номер (або хоча б зміни назву контакту)

"Коханий" перетворюється на "Не писати навіть, якщо дуже хочеться". Це як особистий стоп-сигнал, але для твоїх пальців.

4. Пиши не йому, а подружці

Усі подруги в різних частинах світу потрібні саме для таких моментів. Напиши їй все, що хотіла сказати колишньому, але підготуйся до відповіді в стилі "заспокойся і не псуй собі життя".

5. Запиши свої думки

Не в чат, а в блокнот. Напиши лист, вилий всі емоції, але не відправляй. Це терапія, і бонус - ніяких наслідків.

6. Нагадай собі, що ти - королева.

А королеви не пишуть першими. Взагалі.

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