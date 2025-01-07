А вы умеете правильно принимать комплименты? Эту правду о приятных словах от других стоит знать

Вам говорят "Ты сегодня просто ВАУ, как круто выглядишь!", а вы в ответ рассказываете о свитере, который подходит или об удачном освещении, то вам стоит задуматься. Возможно, вам кажется, что вы не заслуживаете таких слов или боитесь выглядеть самоуверенно.

Специалисты утверждают, что это нормально - краснеть от комплиментов. Потому что нас в детстве учили, что надо быть скромным, а самокритика подсказывает, что это незаслуженная похвала.

"Но попробуйте представить, что комплимент - это маленький подарок. Его может быть просто приятно получить. И, может, человеку, который его делает, тоже хочется порадовать тебя", - говорят эксперты.

Когда мы получим комплимент, у нас возникает целый спектр эмоций - от радости до смущения. Если чувством поделиться, можно встретить похожие реакции и найти много общего с другими людьми. А еще комплименты позволяют нам понять, какими нас видят другие люди.

Если ты слышишь хорошие слова в свой адрес:

Не обесценивай себя, не оправдывайся, не отрицай

Улыбнись и просто скажи: "Спасибо"

Если хочешь, добавь: "Мне очень приятно", "Твои слова вдохновляют".

Следующий комплимент попробуй воспринять без отговорок.

Специалисты также советуют не обесценивать комплименты ("Ой, это мелочь", "Да ничего особенного") и не переводить разговор в негатив ("Да вы просто не видели моих ошибок").

Не стоит отвечать неуверенно или с сарказмом - это может поставить в неловкое положение как вас, так и того, кто сказал вам приятные слова.