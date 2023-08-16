Ви травмувалися на роботі. Скільки вам за це повинні виплатити: точні суми

Хто може отримати виплати
Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" передбачено такі види страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:
- допомога по тимчасовій непрацездатності - виплачується у розмірі 100% середньої зарплати
- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності - призначається на підставі висновку МСЕК
- щомісячні страхові виплати - встановлюються відповідно до ступеня втрати професійної працездатності виходячи із середньомісячної зарплати потерпілого перед настанням страхового випадку
- виплати у разі тимчасового переведення на легшу роботу - за потерпілим зберігається його середньомісячна зарплата на строк, визначений ЛКК або МСЕК
- щомісячні страхові виплати потерпілому, який проходить професійне навчання або перекваліфікацію
- щомісячні виплати дитині, яка народилася з інвалідністю, внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності - здійснюються до досягнення дитиною 18 років, або до закінчення навчання, але не більш як до досягнення 23 років. До 18 років виплати здійснюються у розмірі державної допомоги дітям з інвалідністю, після 18 років - у розмірі середньомісячної заробітної плати, що склалася на території області (міста) проживання таких осіб, але не менше від середньомісячної заробітної плати в країні на день набуття права на виплату.
- компенсація потерпілому та особі, яка його супроводжує, вартості проїзду до місця лікування та/або реабілітації та у зворотному напрямку
Скільки можна отримати
У більшості випадків розмір виплат залежить від ступеня травмування.
Проте, наприклад, одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності становить до 46 900 гривень.
Щомісячні страхові виплати можуть коливатися від 6 700 гривень до 26 800 гривень.
Страхові виплати непрацездатним членам сім'ї у разі смерті потерпілого такі:
- одноразова допомога сім'ї розміром 40 розмірів мінімальної зарплати на день настання права на страхову виплату (на 2023 рік це 268 000 гривень)
- одноразова виплата кожній особі, яка була на утриманні потерпілого або мала на це право - 53 600 гривень
- щомісячні страхові виплати визначаються із середньомісячної заробітної плати потерпілого
- виплати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги
Як подати документи для призначення виплат
Заява, разом із документами необхідними для призначення, перерахування, продовження та здійснення страхових виплат і соціальних послуг, подається:
- в паперовому вигляді особисто чи через уповноваженого представника до територіального органу ПФУ
- в електронній формі через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису
Звернення про отримання страхових виплат розглядають та ухвалюють відповідні рішення протягом 10 календарних днів без дня надходження документів.