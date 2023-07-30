Що робити, якщо відмовили у виплатах після смерті військового. Консультація юриста

На жаль в Україні трапляються ситуації, коли членам родини відмовляють у виплаті грошової компенсації через загибель військовослужбовця.

Про те, як оскаржити рішення, створити та подати нову заяву та отримати одноразову допомогу розповів юрист адвокатського об’єднання "Юридична компанія АРЕС" та консультант благодійного фонду "Ми поруч" Євгеній Промський.

Створення заяви

Ви маєте отримати письмову відмову у виплаті компенсації. Якщо вам усно повідомили, що компенсацію не призначено, або взагалі відмовили у прийнятті документів з формальних причин - такі дії результативно оскаржити не вийде.

Навіть якщо посадова особа військкомату вважає, що ви не маєте права на виплату або вам не вистачає якихось документів, вона все одно зобов’язана прийняти вашу заяву, зареєструвати її та взяти до повноцінного розгляду, а потім у письмовій формі повідомити про її задоволення чи відхилення.

На подачу скарги на відмову у виплаті компенсації до обласного військкомату та Міністерства оборони надається 30 днів. Цю скаргу ви можете написати у довільній формі (як заява).

До скарги обов'язково додайте копію рішення про відмову у виплаті компенсації, копії вашої першочергової заяви про виплату компенсації та доданих до неї документів. За розгляд такої скарги адміністративний збір не сплачується.

Водночас ви також можете оскаржити відмову у виплаті грошової компенсації й через адміністративний суд. Тут строк вже більший: цілих 6 місяців з моменту отримання письмового рішення про відмову. Позовна заява має відповідати вимогам статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як подати заяву

Позовну заяву ви можете подати до суду за зареєстрованим місцем проживання позивача або за юридичною адресою відповідача. Позов можна подати особисто до канцелярії суду, надіслати його поштою або подати онлайн через систему "Електронний суд".

За подачу позовної заяви ви маєте сплатити судовий збір. Однак, якщо ви/ваші родичі маєте інвалідність І-ІІ групи, маєте низькі доходи або з інших поважних причин не можете його сплатити, суд за вашим клопотанням звільняє вас від сплати судового збору.

У разі задоволення позову в суді потрібно отримати його рішення з відміткою про набрання законної сили та виконавчий лист. Рішення надсилається відповідачу для його добровільного виконання. Якщо відповідач відмовляється виконувати рішення суду, потрібно надіслати виконавчий лист до відділу Державної виконавчої служби, повноваження якого поширюються на юридичну адресу відповідача.

Це важливо!

Ви можете отримати особисту безкоштовну консультацію юриста звернувшись до благодійного фонду "Ми поруч". Також фонд займається наданням матеріальної та психологічної допомоги жінкам загиблих воїнів. З роботою організації можете ознайомитись на сайті.