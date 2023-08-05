Які соцвиплати впливають на призначення субсидії, а які - ні: відповідь Пенсійного фонду

Які соцвиплати враховуються при наданні субсидії (колаж: Styler)

При призначенні субсидії враховується сукупний дохід сім'ї - зарплати, стипендії та деякі соцвиплати. Часто в українців виникає питання, чи може вплинути на надання пільг на комуналку той факт, що родині почали виплачувати допомогу на новонароджену дитину.

Відповідь на це питання дав Пенсійний фонд в Telegram.