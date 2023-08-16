Вы травмировались на работе. Сколько вам за это должны выплатить: точные суммы

Кто может получить выплаты
Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрены следующие виды страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания:
- пособие по временной нетрудоспособности - выплачивается в размере 100% средней зарплаты
- единоразовая помощь в случае устойчивой потери профессиональной трудоспособности - назначается на основании заключения МСЭК
- ежемесячные страховые выплаты - устанавливаются в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности исходя из среднемесячной зарплаты потерпевшего перед наступлением страхового случая
- выплаты в случае временного перевода на более легкую работу - за потерпевшим сохраняется его среднемесячная зарплата на срок, определенный ВКК или МСЭК
- ежемесячные страховые выплаты потерпевшему, проходящему профессиональное обучение или переквалификацию
- ежемесячные выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью, вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности - осуществляются до достижения ребенком 18 лет, или до окончания обучения, но не более чем до достижения 23 лет. До 18 лет выплаты осуществляются в размере государственной помощи детям с инвалидностью, после 18 лет - в размере среднемесячной заработной платы, сложившейся на территории области (города) проживания таких людей, но не менее среднемесячной заработной платы в стране на день получения права на выплату.
- компенсация потерпевшему и сопровождающему его лицу стоимости проезда к месту лечения и/или реабилитации и в обратном направлении
Сколько можно получить
В большинстве случаев размер выплат зависит от степени травмирования.
Однако, например, единовременная помощь при устойчивой потере профессиональной трудоспособности составляет до 46 900 гривен.
Ежемесячные страховые выплаты могут колебаться от 6700 гривен до 26 800 гривен.
Страховые выплаты нетрудоспособным членам семьи в случае смерти потерпевшего такие:
- единоразовая помощь семье размером 40 размеров минимальной зарплаты на день наступления права на страховую выплату (на 2023 год это 268 000 гривен)
- единоразовая выплата каждому человеку, кто был на содержании потерпевшего или имело на это право - 53 600 гривен
- ежемесячные страховые выплаты определяются из среднемесячной заработной платы потерпевшего
- выплаты на погребение и связанные с этим ритуальные услуги
Как подать документы для назначения выплат
Заявление вместе с документами необходимыми для назначения, перечисления, продления и осуществления страховых выплат и социальных услуг подается:
- в бумажном виде лично или через уполномоченного представителя в территориальный орган ПФУ
- в электронной форме через веб-портал электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи
Обращение о получении страховых выплат рассматривается и принимается соответствующими решениями в течение 10 календарных дней без дня поступления документов.